射水市の新湊漁港ではきょう、ベニズワイガニの今年の初競りが行われ、新年の漁港は活気づきました。



新年最初の競りとなったきょうは、天候不良の影響でベニズワイガニ漁に出た漁船が1隻だけで、漁獲数も発表していませんが、新湊漁港には色鮮やかなベニズワイガニがずらりと並びました。



午後0時半から競りが始まると、仲卸業者が次々に競り落としていきました。



新湊漁港では、おととし元日の能登半島地震の後、特産のベニズワイガニやシロエビが記録的な不漁となりました。富山湾の海底で発生した地滑りが影響しているものとみられています。





松宝丸 松本隆司船長「海底地滑りの影響で崩れていて、泥ばっかり入ってあまり良くなかったが、今回の正月明けは良いですね。底引きの漁場は崩れたままで、網が引けないところもあるんですけど、なんとかそこをよけながら、うまいこと魚をどんどん捕まえていければと思う」ベニズワイガニは、去年秋から始まった今シーズンは水揚げが回復傾向にあり、関係者は、新年も豊漁を願っています。一方、氷見漁港ではけさ、ブリが213本水揚げされましたが、「ひみ寒ぶり宣言」はきょうも出されませんでした。過去には年が明けてから宣言が出されたこともあり、氷見漁協は、このあとの水揚げに期待を寄せています。