ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）のメンバーである夏焼雅（なつやき・みやび＝33）が5日、自身のSNSを更新。一般男性と結婚したことを報告した。

夏焼は自身のインスタグラムなどに「〜ご報告〜」と題して文章をアップ。「私事で大変恐縮ではありますが、このたび、かねてよりお付き合いさせていただいていた一般の方と結婚しました事を報告させていただきます」と記した。

お相手については「愛情深く優しい方で、いつも笑顔で私を安心させてくれます。そんな彼と新たな人生を共に過ごせる事が本当に幸せです」とし「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります」と続けた。

夏焼は9歳だった02年6月に「ハロー！プロジェクト・キッズ」の一員となり、11歳だった04年3月にBerryz工房の一員としてメジャーデビューした。

嗣永桃子、鈴木愛理との3人でのユニット「Buono！」としても活動。楽曲「初恋サイダー」は現在も多くのアイドルがカバーするなどカルト的な人気を集めている。

Berryz工房は15年3月に無期限での活動停止となり、夏焼もハロプロを卒業。その後は3人組ユニット「PINK CRES.」としても活動した。

Berryz工房のメンバーで結婚を公表するのは清水佐紀（34）、菅谷梨紗子（31）、徳永千奈美（33）、熊井友理奈（32）に続いて5人目。

夏焼の投稿には同じBerryz工房のメンバーである熊井、須藤茉麻らが「いいね」を付けて祝福。つばきファクトリーの河西結心、モーニング娘。’26の牧野真莉愛、櫻井梨央ら現役メンバーからも「いいね」が殺到した。

ファンも「これは国民の祝日にすべき」「みやびちゃんご結婚おめでとう！！！！！うれしいよ――――！！！！！」「こんな可愛い奥さんもらった旦那さんが羨ましい〜っ」など祝福。

夏焼は「これからもファンの皆様に喜んでいただけるお仕事ができるよう精進してまいりますので、温かく見守っていただけたら幸いです」とし、今後も仕事を続ける見通し。3月29日には須藤、熊井との3人出ライブを行う予定になっている。