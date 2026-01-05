福岡のアイドルグループ・HKT48の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして先月、逮捕された30歳の男が、5日に再逮捕されました。男性スタッフを襲った直後、面識のない27歳の女性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いです。

殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。

警察によりますと、山口容疑者は、先月14日、福岡市中央区の商業施設で岡山県のアルバイトの女性（27）を殺害しようとして背中を包丁で刺し、全治1か月の重傷を負わせた疑いが持たれています。

山口容疑者は「女性が死んでも死ななくてもいいと思って刺しました」と容疑を認めているということです。

山口容疑者は、この事件の直前、HKT48のイベントスタッフの男性を包丁で刺して殺害しようとしたとして先月、逮捕されました。

女性は、ドームで開かれたコンサートに参加したあと、友人との待ち合わせのためにエスカレーターに乗っていた時に被害に遭っていて、山口容疑者との間に面識はありませんでした。

捜査関係者によると、山口容疑者は「逃げている時に前にいたから刺した」という趣旨の供述をしているということです。