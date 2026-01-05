NGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）が2026年2月13日にリリースされます。発売に先駆けて、大塚さんの大人びた魅力を捉えたスペシャルカットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の大塚七海さん

大塚さんはNGT48の2期生として、2018年にデビュー。2024年8月リリースの10thシングル「一瞬の花火」でセンター（トリプルセンター）を務め、2025年6月リリースの11thシングル「希望列車」ではWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中です。



撮影が行われたのは、新潟出身の彼女にとっても縁のある佐渡島。豊かで美しい自然や古き良き日本の原風景の残る離島で見せた透明感あふれる笑顔や、ドキッとするような大人の表情を切り取った、今までの“ななみん”とまだ誰も知らない彼女の姿を収録しています。



スレンダーなスタイル際立つ水着姿や、「大切な時には必ず着る」という清楚な白ワンピース、無防備な“寝起き”ショットなど、等身大でナチュラルな彼女の姿を楽しむことができる。さらに大塚さん自身初となるランジェリーカットにも挑戦。25歳を迎え、魅力あふれるオトナの女性に成長した彼女の気持ちを感じさせる一冊です。



大塚さんは「この度、写真集の発売が決定しました。このような大きなチャンスをいただけて本当にうれしいです。これまでの歩みや、25歳になった今の自分らしさ、そして新しい挑戦がぎゅっと詰まった1冊になっています！ぜひたくさんの方に手に取っていただけたらと思います」と喜びを語っています。