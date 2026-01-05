【義母介護は専業主婦のシゴト？】「働いていない人がやるべき！」はぁ〜！？＜第4話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第4話 暇なんでしょう？
【編集部コメント】
専業主婦だから「暇でしょう？」と決めつけるだなんて……！ そもそもアサカさんにお義母さんの介護をする義務はありません。お義母さんに対して責任があるのは、実の子どもであるトモキさんたち三きょうだいなのです。そのことが完全に頭から抜け落ちて、「嫁のうちの誰かがなんとかしなくちゃいけない」と焦っているリツコさん。アサカさんに押し付けるよりも前に、もう少し冷静になった方がいいのではないかと思うのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
