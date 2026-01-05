¡ÖÇÏ¤ÎÉþ¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¸áÇ¯½÷¤Ç´°àú¤Ê¼Ì¿¿¡×23ºÐÈª²ê°éà²£´é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ¡¶Ú³ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤Ç¤½¤¦¡×
´°àú¤Ê¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë!?
¡¡½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¸áÇ¯À¸¤Þ¤ìá¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¶î¤±È´¤±¤ë¤¾Ç¯½÷¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç´³»Ù¤¬¸áÇ¯¤ÎÈª¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÇÏ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸åÆ¬Éô¤Ç1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ä¹¤¤È±¤ò¿â¤é¤·¤¿²£´é¤«¤é¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡£¡¡ÇÏ¤Å¤¯¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇÏ¤ÎÉþ¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¸áÇ¯½÷¤Ç´°Á´¤Ë´°àú¤Ê¼Ì¿¿¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¤Ï¡×¡Ö²£´é¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤Ç¤½¤¦¡×¡ÖÉ¡¶Ú³ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Î·Á¤¬åºÎï¤À¤ï¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¡ª¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¥Ò¥Ò¡Á¥ó♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£