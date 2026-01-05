山形市では新春恒例の賀詞交歓会が開かれました。

【写真を見る】「キーワードは観光」「いい県、いい市になる」今年の山形県内の経済は？ 経済界を引っ張るリーダーたちに話を聞く

山形の経済界を引っ張るリーダーたちに、今年の県内の経済について話を聞きました。

新春ムードに包まれた賀詞交歓会には、山形の政治や財界関係者らが集まりました。

佐藤真優アナウンサー「去年は物価の高騰や相次ぐクマの出没など、県民生活に大きな影響が及んだ一年でした。こうして迎えた２０２６年。県内経済のリーダーたちは、今年の展望や課題についてどのように考えているのか話を聞きました」

山形商工会議所 矢野秀弥 会頭（山形丸魚会長）「（Ｑ現在の課題）人手不足や原材料価格の高騰、人件費も非常に上がっている。確かに中小企業・小規模事業者にとっては、大変な部分もある」

しかし、矢野さんは山形県は人口は減っているものの、実質の生産額が増加傾向にあることに注目し釤山形の経済は輝く釤という意味を込めた一文字を…

山形商工会議所 矢野秀弥 会頭（山形丸魚会長）「（Ｑ山形の今後の経済は？）絶対に明るいと思います。（山形は）長寿企業が多い。京都についで１００年企業が多い。何もしないで１００年間経営をしてきたわけではなくて、時代の要請に応じて業態変化をしながら各企業が生き残ってきている。その点の力は山形の企業はすごくあると思う」

■「キーワードは観光」

山形銀行 佐藤英司 取締役頭取「キーワードは観光だと思います」

山形県は去年、有力旅行メディアが選ぶ「２０２６年に行くべき世界の旅行先２５選」に日本で唯一、選出されています。

山形銀行 佐藤英司 取締役頭取「こんな大きな波が来るなんて、山形県にとっては絶好のチャンス。官と言わず、民と言わず、関係者が協力してこの波にしっかりと乗っていくことが非常に大事」

山形銀行 佐藤英司 頭取「観光というのは、裾野が広い。観光に関わる企業だけではなくて、色んな所がアイデアを出し合えばいいと思う。そういうプラットホームがあるといいですね」

■「山形はいい県、いい市に」

ネッツトヨタ山形 髙橋修 代表取締役社長「１人１人に感謝をして丙午なので感動的な１年にしていきたい」

ネッツトヨタ山形 髙橋修 代表取締役社長「山形は、新生企業も多い。歴史を持つ会社も、創業した（ばかり）の会社も、一緒になってこの山形をよくすることに注力していけば、もっともっと山形はいい県、いい市になる。そこに私も一緒になってがんばっていきたい」

今、観光業を中心に国の内外から注目を集める山形県。課題を解決しながらも、業種を問わずさらに横の繋がりを深めることが、県内経済の活性化につながる鍵となりそうです。