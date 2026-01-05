¡Ö¥¬¥Á??¡×¡ÖºÇ¸åÉÝ¤¤¡×à¹ÈÇò·ç¾ìáaespa¥Ë¥ó¥Ë¥óàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¾×·â¥Ó¥¸¥å¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡Ä¡×
7Ëç¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤ËÁûÁ³
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026:endless inspiration¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡£
¡¡ÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é³Ü¤Î¾å¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤È¤Ï¤µ¤ß¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¤ÎÊÑËÆ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬È±¤ò¡Ä¡Ä¡ª »÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤â¡×¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥óÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¥¬¥Á¡©¡©¡©¡×¡ÖÈ±¤È¥Ï¥µ¥ß¤¬UP¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¸åÉÝ¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡aespa¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£