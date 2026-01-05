□□□□【スタジオ】□□□□

独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。先週末、山陽道では立ち往生が相次ぎ長時間の通行止めが発生しました。まずは当時を振り返ります。



1月2日の夕方から翌3日にかけて降った雪。広島市内でも3センチの積雪を観測しました。この雪により、山陽道では大きな影響が出ました。大竹インターと廿日市インターの間で車30台が立ち往生。2日の夜から通行止めとなり、一時、23キロの渋滞が発生しました。原因はノーマルタイヤでの走行。雪道で身動きが取れなくなったためです。3日の早朝にも同様の原因で立ち往生が発生し、通行止めが解除されたのは16時間後でした。





（宮脇）このように路面は凍結。ノーマルタイヤは危険ですね。注目したいミヤワキのシテンは「いつ起こるかわからない立ち往生」。2日夕方、ノーマルタイヤで山陽道を山口から広島方面に走行した女性の投稿。大雪予報のため早めの出発。事故渋滞により車が進まず。雪が次第に強くなり、高速を降りようとするも降りられず。結果的に無事に高速道路を降りたということですが、かなりの恐怖を感じたという内容。（井上）今回は高速道路ですが、一般道でも起こる可能性がありますよね？（宮脇）いつも通る街中の道でも、一瞬にして雪が降り積もことはあります。日頃の備えについてJAFに聞きました。

いつ雪が降ってもおかしくないこの季節、やはり大切なのは日頃の備えです。JAF広島支部 西原 大介さん「気温が下がってくると橋の上など凍結しやすくなる。これくらいなら大丈夫かなと思うかもしれないけど、少ない積雪でもスリップや滑って動けなくなることはあるので。」スタッドレスタイヤの装着に加え、布製チェーンも効果的とします。1万円台から購入でき、1分もかからず簡単に装着できます。JAF広島支部 西原 大介さん「油断はしてもらいたくない。もしかしたら雪が降るかもしれない、凍結しているかもしれないと考えて、安全運転してもらいたい。」

（宮脇）・救助を要請する方法を確認 ⇒ 1キロごとに非常用電話・エンジンをかける際の注意 ⇒ 排気口が雪で塞がれていないか確認・車内にあるものを活用して防寒 ⇒ エンジンをかけ続けると燃料を消費するので毛布やタオル、カイロを活用して保温ただこれはあくまでも応急対応で、日頃からの備えが重要です。以上、ミヤワキのシテンでした。2026年1月5日放送