石川の経済界も新年のスタートを切りました。経済3団体による新年互礼会の会場で、経済界のトップにことしの展望を聞きました。



金沢商工会議所など経済3団体が合同で開催している新年互例会。



トランプ関税や物価高、震災の影響を色濃く受けた石川の経済について、新しい年の見通しはどうなるのか、それぞれのトップに漢字一文字で展望を聞きました。

石川県経営者協会・髙松 喜与志 会長：

「ことしは午年で馬も力強く速く走るので、われわれも走って自分が走って、この『走る』という今年のキーワードにならないかなと。去年は1年間、トランプさんの関税問題で、われわれ生活しても物価高なんだって大変なんで、やっぱり良くなってほしいと思うので、頑張っていきたいなと思います」





日本銀行金沢支店・大川 真一郎 支店長：「北陸の明るい未来を切り『拓く』。(震災で)皆さん、まだ苦労されていて、それについてはいろいろと寄り添っていく姿勢というのを引き続き、重要だろうと。ことしについてもトランプ関税がかかるわけですけれども、それと共にトランプ関税をはねのけるような、AIの市場であるとか、新しいビジネスが世界中で起きてきていますから、そういったところとの兼ね合いを図りながら、うまく対処していっていただけるものと…」そしてあの課題についても…金沢経済同友会・福光 松太郎 会長：「『繋がる』という漢字でございます。これはもう一番の思いは、新幹線が早く新大阪へつながる、 早くつながってほしいと。この新幹線が大阪へつながるというのは、これはまた復興の大きな力になると思います」一方、民間企業の多くも5日が仕事始め。

小松マテーレ・中山 大輔 社長：

「将来に向けたしっかりとした基盤を皆さんと一緒に作っていく、そんな一年にしたいと思っております」



若手社員：

「コミュニケーションが大事だなっていうのを昨年学んだので、より多くの意見とかを発信していけたらなと思ってます」

「仕事が徐々に任されて増えてきていますので、難しいようなことも率先してどんどんチャレンジしていけたらなと思います」



トランプ関税に物価高… 山積する目の前の課題にどう対処していくのか、地元企業が形作る地域経済の底力が求められています。

