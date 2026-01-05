フジ井上清華アナ「母プロデュース」24年前の写真入り年賀状公開「面影ある」「前歯抜けてるの愛おしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】フジテレビの井上清華アナウンサーが1月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の年賀状を公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳フジ美人アナ「前歯抜けてる」6歳当時の貴重な年賀状
井上アナは「本日からめざましテレビも始まりました！2026年もよろしくお願い致します」と新年の挨拶をし、「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です」と写真を投稿。前歯が抜けた幼い井上アナが人参を手に持つ写真に「迎春」「2002・1・1・午」と添えられており、「小物からデザインまで母プロデュースです笑」と明かしている。
24年前の井上アナの姿に、ファンからは「面影ある」「前歯抜けてるの愛おしい」「お母様の愛を感じる」「人参もってるの可愛すぎ」「貴重なお写真」「干支が2周してる」「2002年ってことは6歳？」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
