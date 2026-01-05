日向坂46五期生・大野愛実、単独ラジオパーソナリティ初挑戦 24日「ANN0」担当決定
【モデルプレス＝2026/01/05】日向坂46の五期生・大野愛実が、1月24日27時から放送のニッポン放送「オールナイトニッポン0（ZERO）」を担当することが決定した。
毎週スペシャルなパーソナリティが週替りで担当している土曜日のニッポン放送「オールナイトニッポン0（ZERO）」。1月24日は、日向坂46の五期生・大野が担当することが決定した。大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、1月28日に発売される日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」では、初選抜にしてセンターポジションを務めることが発表されている。また、2025年11月に東急歌舞伎町タワーにて開催された、乃木坂46・六期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生によるライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」にも出演するなど、今大注目の日向坂46・五期生の一員として活躍している。
そんな大野が、「オールナイトニッポン0（ZERO）」に初登場。単独でラジオパーソナリティを務めるのは、今回が初めてとなる。コーナーなどの詳細は、オールナイトニッポン公式X（旧Twitter）にて発表される。「日向坂46・大野愛実のオールナイトニッポン0（ZERO）」は1月24日27時から、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。番組はラジオ・radikoのほかライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、さらに放送後にはパーソナリティによる「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行われる。（modelpress編集部）
ラジオに1人で出演するのは今回が初めてとなりますが、普段のライブなどでの姿とは違った一面もお見せできるよう、言葉の一つ一つを大切にお話しさせていただきます！また、私がセンターポジションを務める、日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のリリース直前ということで、日向坂46や大野愛実を知らない方にも、放送を通じて魅力を感じていただけるように頑張ります！クリフハンガーは「続きが気になる終わりかた」という意味がある言葉なので、今回のオールナイトニッポン0も“クリフハンガー”な時間にしたいと思います！
【放送日時】
2025年1月24日（土）27時〜29時 （1月25日（日） 午前3時〜5時）
【パーソナリティ】
日向坂46・大野愛実
