ポンド相場反応薄、英消費者信用残高の成長も＝ロンドン為替

英国11月個人消費クレジット借入は20.8億ポンド増（クレカ10億、その他11億）、年間成長率は8.1％に加速した。住宅ローン承認件数は64,530件（前回65,010件）と小幅減少した。一方、ネット住宅ローン借入は45億ポンドに増加（10月42億ポンド減）。年間成長率は3.3％に上昇、2023年1月以来の高水準となった。

全般に英中銀の発表データは英国信用環境の堅調さを示し、貸し手は家計向け信用を慎重に拡大している状況が示されている。負債に関する審査も緩和傾向で、英中銀はインフレ対策と生活費危機対応に注力することが可能になっているようだ。



ただ、ポンド相場は特段の反応を示していない。ポンドドルは1.34台前半での揉み合い。ポンド円は210円台後半へと円高の動きも、足元では一服。対ユーロではわずかにポンド高。



GBP/USD 1.3432 GBP/JPY 210.84 EUR/GBP 0.8691

