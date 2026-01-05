1月3日に行われたトランプ政権によるベネズエラへの軍事行動。専門家は…

【写真を見る】ベネズエラへの軍事行動 専門家は｢国際法違反の可能性｣を指摘 日本に住むベネズエラ人は…｢友人の80％が国外に出てしまった｣

（南山大学 総合政策学部･山田哲也教授）

「あってはならないこと。つまり相手の国の内政に、あからさまに干渉したことになる」

南山大学の山田教授は、アメリカが国内法を理由にベネズエラで武力を行使し、大統領を拘束したことが国際法違反に加え、国連加盟国が負う武力不行使原則に違反する可能性を指摘。「国際社会の法の支配」を揺るがすと懸念しています。





友人の80％が国外に…

こうした中、東海地方に住むベネズエラ人は…

（大石邦彦アンカーマン）

Q. ベネズエラの人としては、これでいい方向にいくと思っているのか、悪い方向に行くと思っているのかどちら？



（ベネズエラ人男性）

「ちょっとわからない、全然わからない」

約30年前に日本にやってきた男性。母国で混乱が深まり、身の危険を感じているため、映像を加工する条件で取材に応じてくれました。



（大石）Q. ベネズエラはどんな国？

（ベネズエラ人男性）「すごく素敵な国です。遊ぶところもたくさんあって、自然な所、海とか山とか。でもほとんどみんな（国外へ）出てしまった。（友人の）だいたい80%が出てしまって、色んな国にいるんです。あと20%の友達がベネズエラにいる。挨拶して『大丈夫ですか？』（と聞いたが）全然（返事が）返ってきていない」

「仕事がない。食べ物がなんでも高い」

1999年から14年続いた、チャベス政権時代に撮られた写真。首都・カラカスのビルには、チャベス前大統領の垂れ幕が掲げられています。2013年に路線を踏襲するマドゥロ氏が大統領に就任。インフレや政治腐敗がさらに加速し、多くのベネズエラ人が国を離れたと言います。



（ベネズエラ人男性）「まず仕事がない。食べ物がなんでも高い」



東海地方から平和を願いながらも、複雑な思いを抱えています。



（大石）Q. 今度どうなってほしい？

（ベネズエラ人男性）「平和になってほしい。昔のベネズエラみたいにたくさんの外国人にオープンになってほしい」