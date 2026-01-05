今年は衆議院の解散・総選挙もとりざたされる中、きょう、自民党所属議員の新年初顔合わせが行われました。富山県内の自民党員は、昨年末時点で前の年からおよそ1割減ったことが分かり、党勢の立て直しが急務となっています。



自民党に所属する国会議員と県議会議員が一堂に会する、県連主催の新年初顔合わせ会が、きょう開かれました。



衆議院議員2人、参議院議員1人が出席しましたが、無断・架空の党員登録問題で県連の役職を解任されている、衆議院富山1区選出の田畑裕明議員の姿はありませんでした。





上田英俊衆議院議員「高市政権支持率が高い中ではありますけど、党に対する支持率というのは、なかなか上昇傾向にないというのは肝に銘じてやっていかないといけないんだろう」県連の宮本幹事長が報告したのは県内の自民党員の数です。去年12月の時点で2万2716人で、前の年より2700人あまり、率にしておよそ1割減りました。宮本幹事長は要因として、党員の高齢化をあげました。自民党県連 宮本光明幹事長「党員の高齢化ということは、組織としては非常に懸案の課題だったと思ってまして。年金生活だから応援はするけど、党費は勘弁してほしいという、こんな声もやっぱりよく聞きましたので。それは今やむをえない現状かなと思ってますので」自民党県連は先月、党本部に対し、次の衆院選富山1区の候補者に「田畑議員を選ばない」とする地元の意見を伝えています。宮本幹事長は「党本部から今月中に何らかの動きがあると思う」として、早期の決着に意欲をみせました。自民党県連 宮本光明幹事長「1区の問題に対する、富山市の有権者の方々の思いというか、これは相当厳しいものがあるということは、私どもはつかんでおります。その意味では、この懸案事項をいかに早く、みなさん方に納得していただくような形で決着をつけるか、ということが次期選挙の当然、必勝に向けての最重点だというふうには認識してますんで。しっかり連係をとって、早急に問題を解決していきたい」