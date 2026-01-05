■これまでのあらすじ

家庭に不満があり、部下のユキと社外で会うようになった聡。最初は家庭に搾取されている自分にはガス抜きが必要だと、軽い気持ちだったが次第にのめりこんでいく。ある日、社内でふたりの関係を疑う者が出て彼女がそっけなくなると、妻に家事育児当番を変更してもらいユキとの時間を作るのだった。一方ユキは同僚に聡について聞かれ打ち明けてしまう。すると同僚から、聡が過去に何度も新人に手を出していると聞かされ…。



■何か言われてる!?

■前の職場のトラウマが…■この人といれば…？吉田から、聡が新人に「何か悩んでない？」と声をかけると聞き、ユキは聡と親密になった経緯を思い出します。しかしそれは聡が語るそれとは印象が違うような…？聡は不安をあおるようなことを言って、自分が守ると宣言。それは、ユキが自分を頼るように仕向けているように思えて…。前の職場で女性社員との関係に苦労したユキは、この人と一緒にいれば大丈夫かもしれないと思ってしまうのですが…!?(ネギマヨ)