気象庁によりますと、北日本では今月7日（水）にかけて、東日本日本海側では今月6日（火）にかけて大雪による交通障害、着雪やなだれに注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】7日（水）にかけて全国的に荒天か 雪と雨のシミュレーション

また、北～西日本では今月7日（水）にかけて、南西諸島ではきょう（5日）は落雷やひょう、急な強い雨、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だとしています。

北海道地方では今月7日（水）は風雪や高波に注意・警戒が必要だとしています。

全国的に今月7日（水）にかけて強風や風雪、高波に注意するよう呼びかけています。

【画像①】はあす（6日）午前9時の予想天気図です。

雪と雨のシミレーションをみる

5日（月）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像③④】

6日（火）雪と雨のシミレーションをみる

6日（火）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～⑪】

7日（水）雪と雨のシミレーションをみる

7日（水）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑫～⑱】

8日（木）雪と雨のシミレーションをみる

8日（木）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑲～㉖】

9日（金）雪と雨のシミレーションをみる

9日（金）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉗～㉞】

10日（土）雪と雨のシミレーションをみる

10日（土）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉟～㊷】

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報【画像㊸～㊿】

今後の気象情報に注意してください。