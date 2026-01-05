【大雪情報】全国的に今月7日（水）にかけて強風や風雪、高波に注意 東日本日本海側ではあす6日（火）にかけて大雪による交通障害のおそれ【気象庁 雪雨シミュレーション/5日午後7時更新】
気象庁によりますと、北日本では今月7日（水）にかけて、東日本日本海側では今月6日（火）にかけて大雪による交通障害、着雪やなだれに注意するよう呼びかけています。
【画像をみる】7日（水）にかけて全国的に荒天か 雪と雨のシミュレーション
また、北～西日本では今月7日（水）にかけて、南西諸島ではきょう（5日）は落雷やひょう、急な強い雨、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だとしています。
北海道地方では今月7日（水）は風雪や高波に注意・警戒が必要だとしています。
全国的に今月7日（水）にかけて強風や風雪、高波に注意するよう呼びかけています。
【画像①】はあす（6日）午前9時の予想天気図です。
雪と雨のシミレーションをみる
5日（月）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像③④】
6日（火）雪と雨のシミレーションをみる
6日（火）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～⑪】
7日（水）雪と雨のシミレーションをみる
7日（水）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑫～⑱】
8日（木）雪と雨のシミレーションをみる
8日（木）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑲～㉖】
9日（金）雪と雨のシミレーションをみる
9日（金）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉗～㉞】
10日（土）雪と雨のシミレーションをみる
10日（土）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉟～㊷】
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報【画像㊸～㊿】
今後の気象情報に注意してください。