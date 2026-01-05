E&Iクリエイション株式会社は、1月3日（土）から開催されている「Amazon スマイル SALE」に参加。同社取り扱いブランドをセール価格で販売している。

対象ブランドはAstrHori、SG-image。交換レンズをはじめ保護クロスなどのアクセサリーをラインアップする。

例えば、SG-imageの「AF 25mm F1.8 II」は11%OFFの1万9,800円となっている。

セール期間

2026年1月3日（土）9時00分～1月7日（水）23時59分

セール対象品（一部）

SG-image AF 25mm F1.8 II

22,250円→19,800円（11%OFF）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→23,364円（10%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,925円（10%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

58,680円→55,746円（5%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→847円（30%OFF）