キャンペーン：E&Iクリエイションが「Amazon スマイル SALE」に参加 AstrHoriやSG-imageの交換レンズがセール価格に
E&Iクリエイション株式会社は、1月3日（土）から開催されている「Amazon スマイル SALE」に参加。同社取り扱いブランドをセール価格で販売している。
対象ブランドはAstrHori、SG-image。交換レンズをはじめ保護クロスなどのアクセサリーをラインアップする。
例えば、SG-imageの「AF 25mm F1.8 II」は11%OFFの1万9,800円となっている。
セール期間
2026年1月3日（土）9時00分～1月7日（水）23時59分
セール対象品（一部）
SG-image AF 25mm F1.8 II
22,250円→19,800円（11%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→23,364円（10%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE
58,680円→55,746円（5%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→847円（30%OFF）