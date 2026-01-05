ダイエット中もつい食べたくなる甘いもの。それには理由があった！
いろんなダイエットにトライするもなかなか継続できないトモエさんに、ダイエットインストラクターの資格を持つミラクルなネコちゃんがダイエット指南！
ネコちゃんが教えてくれるのは、日常生活に組み込んで習慣にしていきたい無理のないダイエット。トモエさんと一緒に学んでみませんか？
モデルや女優などの著名人からの信頼も厚い、ダイエット指導のカリスマ森拓郎氏が監修を担当しています。
■ここまでのポイントと補足
◆「お菓子買いだめしないの術」
めんどくさがりな人ほど効果的。夜中にお菓子を食べたくなっても買いに行かなきゃいけないと思うと面倒で諦めがつきやすいよ。「家にあるからなんとなく食べる」習慣から抜け出そう！
■◆ほんとにゼロにできる？
好きなものを完全に断ってしまうのはストレスが大きくて続きにくいよね。
「絶対」、「○ヶ月以内に」、「○○断ち」、「毎日」など極端な目標はあまり現実的じゃないかも。ずっと続けられる方法でスリムになろう。
■◆お菓子は「量より質」にシフト
「特に好きじゃないけどあるから食べてる」ものやコンビニでいつでも買えるお菓子は減らして、本当においしいと思うお菓子を食べよう!
■◆砂糖は依存性があるよ
毎日甘いものを食べないとイライラしたり集中力が続かない...という人は砂糖依存になってる可能性があるよ。「絶対やめられない！」と思っていても、少しずつ減らしていけば必ず慣れるよ！
■◆果物は食べすぎに注意！
果物に含まれる果糖は、ブドウ糖と違って血糖値は上がらないけど中性脂肪として蓄えられやすいから、食べすぎには注意してね。
■◆ゼロカロリーや糖類ゼロなら たくさん食べても大丈夫？
人工甘味料にも中毒性があるから、ゼロ=ダイエットの味方ってわけじゃないんだ。たまに頼る程度にしておいてね！
著＝卵山玉子、 監修＝森拓郎／『ズボラでも痩せる！ ネコちゃんのゆるゆるダイエット塾』