¡ÚÊç½¸¡Û¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¦¼ï
ÊÔ½¸Êä½õ
¢£»ñ³Ê
18ºÐ°Ê¾å¡Ê¹â¹»À¸ÉÔ²Ä¡Ë¡£·Ð¸³ÉÔÌä
¢£¶ÐÌ³¾ì½ê
ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è½ÐÈÇ¼Ò ¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿¡Ë
¢£¶ÐÌ³Æü»þ
½µ£²¡Á£´ÆüÄøÅÙ¡Ê±þÁêÃÌ¡Ë
¢¨¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¡Ê£²¡Á£³»þ´Ö¡Ë¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤Þ¤Ç¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤´´õË¾¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÔ¶ø¡¿»þµë
Åö¼Òµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¡ÊÅìµþÅÔÆâ´ð½à¤Ë½àµò¡Ë
¢¨¸òÄÌÈñ»Ùµë¡¢ÉþÁõ¤Ï¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼«Í³¡¢PC»ý»²¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉÔÍ×¡£
¢£±þÊçÊýË¡
£Å¥á¡¼¥ë¤â¤·¤¯¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¡¢ÍúÎò½ñ¡Ê¼Ì¿¿Å½ÉÕ¡Ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Å¥á¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ïstaff@nsks.com¤Ë¡¢·ïÌ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È±þÊç¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï²¼µ¤Î°¸Àè¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·Á¼°¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï£Å¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°¸Àè
¢©113-8448 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿£²-33-£µ
êÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è½ÐÈÇ¼Ò
¡Ö£×£Ó£Ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ·¸¡×
¢£±þÊçÄùÀÚ¤ê¡§2026Ç¯£±·î23Æü¡Ê¶â¡ËÉ¬Ãå
¢¨½ñÎàÁª¹Í¤Î¤¦¤¨¡¢ÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Î¤ß¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÆü»þ¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢±þÊç½ñÎà¤ÏÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃÅù¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï±þ¤¸¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿¦¼ï
ÊÔ½¸Êä½õ
¢£»ñ³Ê
18ºÐ°Ê¾å¡Ê¹â¹»À¸ÉÔ²Ä¡Ë¡£·Ð¸³ÉÔÌä
¢£¶ÐÌ³¾ì½ê
ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è½ÐÈÇ¼Ò ¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿¡Ë
¢£¶ÐÌ³Æü»þ
½µ£²¡Á£´ÆüÄøÅÙ¡Ê±þÁêÃÌ¡Ë
¢¨¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¡Ê£²¡Á£³»þ´Ö¡Ë¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤Þ¤Ç¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤´´õË¾¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Òµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¡ÊÅìµþÅÔÆâ´ð½à¤Ë½àµò¡Ë
¢¨¸òÄÌÈñ»Ùµë¡¢ÉþÁõ¤Ï¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼«Í³¡¢PC»ý»²¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉÔÍ×¡£
¢£±þÊçÊýË¡
£Å¥á¡¼¥ë¤â¤·¤¯¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¡¢ÍúÎò½ñ¡Ê¼Ì¿¿Å½ÉÕ¡Ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Å¥á¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ïstaff@nsks.com¤Ë¡¢·ïÌ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È±þÊç¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï²¼µ¤Î°¸Àè¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·Á¼°¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¹Á÷¤Î¾ì¹ç¤Ï£Å¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°¸Àè
¢©113-8448 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿£²-33-£µ
êÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë²è½ÐÈÇ¼Ò
¡Ö£×£Ó£Ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ·¸¡×
¢£±þÊçÄùÀÚ¤ê¡§2026Ç¯£±·î23Æü¡Ê¶â¡ËÉ¬Ãå
¢¨½ñÎàÁª¹Í¤Î¤¦¤¨¡¢ÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Î¤ß¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÆü»þ¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢±þÊç½ñÎà¤ÏÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃÅù¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï±þ¤¸¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£