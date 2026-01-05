日経225先物：5日19時＝100円高、5万1920円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円高の5万1920円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては87.20円高。出来高は2783枚となっている。
TOPIX先物期近は3480ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51920 +100 2783
日経225mini 51925 +105 40032
TOPIX先物 3480 +3 2812
JPX日経400先物 31375 -25 148
グロース指数先物 669 +2 192
東証REIT指数先物 売買不成立
