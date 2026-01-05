　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円高の5万1920円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては87.20円高。出来高は2783枚となっている。

　TOPIX先物期近は3480ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.48ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51920　　　　　+100　　　　2783
日経225mini 　　　　　　 51925　　　　　+105　　　 40032
TOPIX先物 　　　　　　　　3480　　　　　　+3　　　　2812
JPX日経400先物　　　　　 31375　　　　　 -25　　　　 148
グロース指数先物　　　　　 669　　　　　　+2　　　　 192
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース