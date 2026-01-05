2月8日に開幕戦を迎えるロアッソ熊本。明日（6日）の初練習を前に新加入選手が今シーズンへの意気込みを語りました。

【写真を見る】ロアッソ熊本に新加入11人が意気込み J1長崎から地元復帰の青木俊輔選手「結果で示す」あす始動

片野坂 新監督が率いるロアッソに新たに加入するのは11人で、そのうち、他のクラブから移籍してきた選手は6人です。

J1長崎から、即戦力の青木俊輔

熊本市出身の青木俊輔選手はJ1長崎からの期限付き移籍で、即戦力としての活躍が期待されます。

ロアッソ熊本 青木俊輔選手「ドリブルが得意なのでボールを持って仕掛ける、チャンスメイクするのが武器。目標は数字を残すこと。結果で示したい」

大卒ルーキーは5人

一方、大卒ルーキーは5人で、法政大学から加入の薬師田澪選手は大津高校出身。4年前に全国高校サッカー選手権で準優勝した時の主力メンバーです。

ロアッソ熊本 薬師田澪選手「自分の武器はロングフィード、球際の切り替えと運動量です。必ず1年半でJ3優勝・J2昇格を目標にやっていきたい」

ロアッソは2月8日の開幕に向け、明日から練習を始めます。