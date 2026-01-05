次世代バーチャルシンガー・HACHIのライブ映像、カラオケルームに配信 写真プリント付きチケットも
通信カラオケ・JOYSOUNDは、次世代バーチャルシンガー・HACHIのライブ映像を、23日12時から映像コンテンツ「みるハコ」で配信。そのチケットの販売がスタートした。
『HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”』
HACHIは、YouTubeで週2回の定期歌配信を行いながら、有観客ライブやオンラインライブ、海外ツアーなど多彩な舞台で活躍するバーチャルシンガー。2024年にはキングレコードからメジャーデビューも果たした。
今回配信されるのは、昨年12月に行われたワンマンライブツアー『HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”』。視聴チケットは、1人あたり2,000円(税込・別途室料)で、全2種のうちいずれか1枚がランダムで付いてくる限定写真プリント付きのチケットは、1人あたり2,400円で購入できる。
対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。視聴期間は1月23日12時から3月12日23時59分まで。
【編集部MEMO】
透明感のあるシルキーボイスと心を揺さぶるエモーショナルな表現力で魅せるアーティスト。海外を含むツアー公演や有観客・オンラインライブ等で観衆を魅了しながらも、YouTubeで週2回の定期歌配信を実施。聴き手の心に染み込む透き通った歌声と親近感のある語り口で常にリスナーの心に寄り添い続けている。2024年にキングレコードからメジャーデビュー。日本、海外、オンラインを舞台に活躍の場を広げ続ける次世代アーティストとして注目が高まっている。
