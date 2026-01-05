【今年はどんな年】朗報は「超大型連休」抱負は「優しいママに」注目イベントは「冬期五輪」「野球WBC」「サッカーW杯」

道路の1車線をまるまる占拠してしまうほどの行列。

その無数の人の流れは、参道に向かってのびています。

商売繁盛にご利益がある東京屈指のパワースポット・神田明神は、仕事始めを迎えた参拝客で朝早くから境内があふれかえりました。

40代：

会社の初詣に来た。事業繁栄と、物価高とかで売り上げがだいぶ落ちているので、そのお参りをしにきた。

皆さんの新年の抱負は？

40代：

やさしいママになりたい。去年も怒らないって決めていて、毎日怒っていた。宿題やらないでゲームばかりなんだけど、ん〜しょうがない、許す！今年は。

20代：

仕事も趣味も充実ということで、頑張りたいと思います。お仕事頑張ってお金稼いで、推しに貢がせていただこうかなと思う。

2026年の干支、午（うま）年にちなんだ「“跳ね馬”のように飛躍する1年にする」「“馬車馬”のように、日々を全力で走りたいと思う」「走り抜いた後“勝ち馬”になりたい」といった抱負も。

一方、人気観光地・浅草寺の参拝客からは「健康と美容に努めていこうと思う。イェイ！」「仕事も家庭も両立させて、引き続き健康にも留意しながら頑張ろうと思う」「習い事を頑張りたい。（Q.習い事は？）野球です。大谷選手を目指したい」といった声が聞かれました。

2025年に結婚したばかりの新婚夫婦からは、「もっと料理をうまく一緒に作れるようになりたいと思っている。（Q.目標料理は？）おいしい小鉢を作りたい」と、幸せいっぱいの抱負も聞かれました。

新たな希望を胸にスタートした2026年、一体どんな年になるのでしょうか。

注目の予定も盛りだくさんです。

まずは1月、上野動物園の人気者、双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国に返還されるため、25日がラスト観覧となります。

そして2026年は、日本中が熱狂する世界的なスポーツイベントがめじろ押し。

2月にイタリアで開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピックをはじめ、3月には前大会で劇的な優勝を飾ったワールド・ベースボール・クラシック。

6月には、サッカーワールドカップが北中米で開催されます。

一方、物価高が続く中、私たちの生活に直結する出来事も。

3月からJR東日本が運賃の値上げを実施。

山手線の初乗り運賃は150円から160円に引き上げられます。

4月からは児童手当拡充などの少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金」を徴収。

単身者に対する負担が増えることから、“独身税”とやゆする声も上がっています。

さらに7月からは、海外旅行や出張などで日本を出国する際の出国税が1000円から3000円に。

こうした負担の増加に、街からは「いろいろなものが値上げしていて、毎回いろいろ比べてなるべくお得なモノをという感じなので、交通手段の電車の運賃が上がるのは結構きついことですね」「出国税が上がるのが気になります。ちょっと（海外旅行に）行く足が遠のいちゃう」という声が聞かれました。

そうした中、朗報も。

2026年の祝日が絡んだ3連休は、来週の成人の日から始まり全部で6回。

ゴールデンウィークとシルバーウィークはともに5連休となり、有休をうまく使えば9連休以上の超大型連休も可能になるといいます。

いよいよ始まった2026年。

1年の予定を考えてみるのもいいかもしれません。