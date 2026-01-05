第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。5日放送の日本テレビ系の情報番組「ZIP!」では、早大OBの渡辺康幸氏が大会を振り返り、青学大・原晋監督の選手起用に脱帽していた。

青学大は2日、当日変更で1区に小河原陽琉（2年）を起用。原監督は往路を終えたタイミングの取材に対し「本来は荒巻を予定していましたが、本人が一番悲しいでしょうけど、（12月）31日に胃腸炎になって38.8度の熱が出てしまったので。当初は4区に小河原、1区に荒巻という予定だった」と語っていた。

本来走るはずだった荒巻朋熙（4年）の代わりに1区で小河原、4区には平松享祐（3年）を抜擢。5区のエース黒田朝日（4年）を含め、3人を当日変更した。

早大の元駅伝監督で、現在は住友電工監督を務める渡辺氏は番組内で「本来なら、こういう入れ替えは業界用語で“突貫工事”と言って、試合直前に区間を移動させるとうまくいかない。私も経験あるが、9割9分失敗する。選手もこの区間を走ると決めていますから、いきなり2日前に違う区間に行けというのは精神的な部分でマイナス」と、結果を出すのが難しいケースであったことを指摘した。

ただ、原監督が送り出した選手は期待に応えた。小河原は区間16位だったものの、前回の区間2位相当のタイム。トップとは1分19秒差でタスキをつなぎ、2区の飯田翔大（2年）が5人抜き、3区の宇田川瞬矢（4年）も3人抜きと順位を上げた。

そして平松も区間3位の快走で3人を抜き、5位で5区の黒田へ。歴史的な大逆転へとつなげた。渡辺氏は「4区の平松選手がすごかった。走らないはずが、いい走りをしたことで勢いづき、黒田君の快走につながった」と影のヒーローを称賛。「原監督は統計学をすごく勉強されている。毎日、区間配置を頭の中で入れ替えて、何かあったときはこういう風にしようと考えていると思う」と、原監督の采配にも脱帽した。



（THE ANSWER編集部）