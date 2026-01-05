能登半島地震から2年 追悼そして復興へ 悲しみ癒えずも｢先に進んでいこうかな 今年は｣
北陸の各地に甚大な被害をもたらした能登半島地震から2年。追悼そして復興へ。元日を迎えた能登の被災地の住民たちの思いです。
夜明け前に降っていた雪は次第に止み、石川県珠洲市でみられた初日の出。
あの日から2年がたちました。
仮設のさい銭箱で、地元住民を迎え入れた輪島市の神社。
輪島市民：
「無事に(新年を)迎えられてうれしい」
「去年1年は、家崩している最中とか、復興まだまだと思ったりする1年」
住民たちが、ことし1年の平穏を祈りました。
仮設住宅での生活する人：
「健康で少しでも前向きに、あんまり悲観せずにやっていくしかないかな」
液状化の被害に見舞われた内灘町。
西荒屋の神社は、震災以来初めて初詣客を迎え入れました。
地元の町民：
「道路もまだガタガタしてるし、学校通うにも危ないところがたくさんあるし、心配なことはすごいいっぱいありますけど、みんなで話し合いながら進んでいけたらいいかなと」
この1年で、ほとんどの場所で公費解体が終わり…
更地が増えた能登の景色。
人々の営みがあった輪島朝市通りも…
解体が終わり、更地となった場所に花を手向ける人の姿がありました。
親族2人を亡くした人：
「ちょうど3回忌、普通なら3回忌なので、なんとかみんなは元気でやってますと伝えにきました」
石川県内で684人が犠牲となった2年前の能登半島地震。
その年の9月の豪雨では、20人が亡くなりました。
遺族は、いまも深い悲しみを抱えています。
地震と豪雨の犠牲者をしのぶ追悼式に、遺族代表として出席した輪島市町野町の中山真さん。
奥能登豪雨で、姉の美紀さんを失いました。
中山 真 さん：
「いつも笑顔で、避難所でも周りを明るく励ます太陽のような存在だった姉。その別れは私たち家族から光を奪い去り、私たちは深い悲しみと絶望に打ちひしがれました」
中山さんは今、地元の災害FMでパーソナリティを務め、生活情報や避難情報を発信しています。
中山 真 さん：
「悲しみを抱える方に『あなたと一緒に乗り越えます』と寄り添いたい。姉も空の上から聞いてくれていると信じ、これからもラジオを続けていくことが姉への弔いであり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」
妻の実家があった珠洲市仁江町で、花を手向けた大間圭介さん。
地震による土砂崩れで、帰省していた妻と3人の子どもを亡くしました。
大間 圭介 さん：
「(土砂が)ちょっとずれてれば、もう少しだったんだけどなぁ。まぁ、そんなこと言ったらキリがないけれど。苦しかった気持ち、つらかった気持ち思い出された、今年は強く感じた。『帰ってきたよ』と『また今年1年も頑張って行くからね』と伝えました」
穴水町を訪れた寺本直之さん。
土砂崩れで、帰省中の妻や4人の子どもを失いました。
寺本 直之 さん：
「(家族が)夢に出るようになった。1年目は全然出なかったのに2年目になったら出るようになった。『もうそろそろいいよ』って言っているのかもしれない。『そこまで1人で抱え込まなくていいよ』みたいな感じで言っているのかなと思うし、先に進んでいこうかな、今年は』
輪島市内の更地で、花を手向けた楠健二さん。
地震で倒壊したビルの下敷きとなり、妻と長女が帰らぬ人となりました。
楠 健二 さん：
「当時のこと、今、ビルの面影も何もないけど、やっぱりここにずっといたなって感じる。2年前のきょう、ここにいたんだよ、2人が…」
「時は止まったままだよね。1月1日は本当はめでたいじゃない。ただ、おめでとうって言葉は本当に使いたくない」
今も災害の爪痕が残る能登。
平本 駿介 記者：
「つぶれてしまった車や被災した家が、今もそのままの状態となっています」
日常を取り戻すことができないまま、2年が過ぎました。
地元住民：
「きょうそして明日と、一日一日頑張っていくしかないかなと思っています」
今も仮設住宅などで生活する人は、1万9000人以上にのぼります。
仮設住宅の住人：
「どんな1年って… 難しいね。まだまだ仮設〇〇、応急〇〇、本復旧は現実に見えない」
津波被害に遭った能登町の白丸地区。
能登町白丸・山森 賢治 区長：
「解体が進むにつれて、だんだんこういう更地ができてくると、人がいなくなってしまうなぁという、そういう寂しさというか虚しさというか」
変わってしまった町の景色。
それでも住民同士の絆は失いたくないと、安全な高台へそろって集団移転することを決めました。
能登町白丸地区の住民：
「ここが好き、それだけですよね。1日でも早く、安心して住める家に入れればいいな」
笑顔で正月を迎えた人も。
市川 栞 キャスター：
「こちら輪島市の仮設住宅です。にぎやかな声が聞こえています。きょうは餅つきが行われています」
「よいしょ！おめでとう～！よいしょ！ 」
甚大な被害を受けた輪島市町野町のスーパーでも…
「ことしも復興、町野中心に頑張っていきましょう！よいしょ！」
もとやスーパー・本谷 一知 さん：
「ことしは3年目なんで、こっから新しく徐々に、奥能登の人みんなの希望になる挑戦していければと思います」
そして町野町では去年、石川県内で唯一の災害FMが誕生。
元日も特別放送を行いました。
まちのラジオ・山下 祐介 さん：
「『放送ありがとう』というという声も日に日に増えていますので、開局して情報届けられているのはよかった。一歩ずつ着実に前に向いて進んでいく、そんな1年にしていきたい」
それぞれの思いや願いを込めて灯されたキャンドル。
日常へ一歩ずつ。
3年目が始まりました。