北陸の各地に甚大な被害をもたらした能登半島地震から2年。追悼そして復興へ。元日を迎えた能登の被災地の住民たちの思いです。



夜明け前に降っていた雪は次第に止み、石川県珠洲市でみられた初日の出。



あの日から2年がたちました。



仮設のさい銭箱で、地元住民を迎え入れた輪島市の神社。



輪島市民：

「無事に(新年を)迎えられてうれしい」

「去年1年は、家崩している最中とか、復興まだまだと思ったりする1年」





珠洲でも…住民たちが、ことし1年の平穏を祈りました。仮設住宅での生活する人：「健康で少しでも前向きに、あんまり悲観せずにやっていくしかないかな」液状化の被害に見舞われた内灘町。西荒屋の神社は、震災以来初めて初詣客を迎え入れました。地元の町民：「道路もまだガタガタしてるし、学校通うにも危ないところがたくさんあるし、心配なことはすごいいっぱいありますけど、みんなで話し合いながら進んでいけたらいいかなと」この1年で、ほとんどの場所で公費解体が終わり…

更地が増えた能登の景色。



人々の営みがあった輪島朝市通りも…



解体が終わり、更地となった場所に花を手向ける人の姿がありました。



親族2人を亡くした人：

「ちょうど3回忌、普通なら3回忌なので、なんとかみんなは元気でやってますと伝えにきました」



石川県内で684人が犠牲となった2年前の能登半島地震。



その年の9月の豪雨では、20人が亡くなりました。



遺族は、いまも深い悲しみを抱えています。

地震と豪雨の犠牲者をしのぶ追悼式に、遺族代表として出席した輪島市町野町の中山真さん。



奥能登豪雨で、姉の美紀さんを失いました。



中山 真 さん：

「いつも笑顔で、避難所でも周りを明るく励ます太陽のような存在だった姉。その別れは私たち家族から光を奪い去り、私たちは深い悲しみと絶望に打ちひしがれました」



中山さんは今、地元の災害FMでパーソナリティを務め、生活情報や避難情報を発信しています。



中山 真 さん：

「悲しみを抱える方に『あなたと一緒に乗り越えます』と寄り添いたい。姉も空の上から聞いてくれていると信じ、これからもラジオを続けていくことが姉への弔いであり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」



妻の実家があった珠洲市仁江町で、花を手向けた大間圭介さん。

地震による土砂崩れで、帰省していた妻と3人の子どもを亡くしました。



大間 圭介 さん：

「(土砂が)ちょっとずれてれば、もう少しだったんだけどなぁ。まぁ、そんなこと言ったらキリがないけれど。苦しかった気持ち、つらかった気持ち思い出された、今年は強く感じた。『帰ってきたよ』と『また今年1年も頑張って行くからね』と伝えました」



穴水町を訪れた寺本直之さん。



土砂崩れで、帰省中の妻や4人の子どもを失いました。



寺本 直之 さん：

「(家族が)夢に出るようになった。1年目は全然出なかったのに2年目になったら出るようになった。『もうそろそろいいよ』って言っているのかもしれない。『そこまで1人で抱え込まなくていいよ』みたいな感じで言っているのかなと思うし、先に進んでいこうかな、今年は』



輪島市内の更地で、花を手向けた楠健二さん。

地震で倒壊したビルの下敷きとなり、妻と長女が帰らぬ人となりました。



楠 健二 さん：

「当時のこと、今、ビルの面影も何もないけど、やっぱりここにずっといたなって感じる。2年前のきょう、ここにいたんだよ、2人が…」

「時は止まったままだよね。1月1日は本当はめでたいじゃない。ただ、おめでとうって言葉は本当に使いたくない」



今も災害の爪痕が残る能登。



平本 駿介 記者：

「つぶれてしまった車や被災した家が、今もそのままの状態となっています」



日常を取り戻すことができないまま、2年が過ぎました。



地元住民：

「きょうそして明日と、一日一日頑張っていくしかないかなと思っています」



今も仮設住宅などで生活する人は、1万9000人以上にのぼります。

仮設住宅の住人：

「どんな1年って… 難しいね。まだまだ仮設〇〇、応急〇〇、本復旧は現実に見えない」



津波被害に遭った能登町の白丸地区。



能登町白丸・山森 賢治 区長：

「解体が進むにつれて、だんだんこういう更地ができてくると、人がいなくなってしまうなぁという、そういう寂しさというか虚しさというか」



変わってしまった町の景色。



それでも住民同士の絆は失いたくないと、安全な高台へそろって集団移転することを決めました。



能登町白丸地区の住民：

「ここが好き、それだけですよね。1日でも早く、安心して住める家に入れればいいな」



笑顔で正月を迎えた人も。



市川 栞 キャスター：

「こちら輪島市の仮設住宅です。にぎやかな声が聞こえています。きょうは餅つきが行われています」



「よいしょ！おめでとう～！よいしょ！ 」

甚大な被害を受けた輪島市町野町のスーパーでも…



「ことしも復興、町野中心に頑張っていきましょう！よいしょ！」



もとやスーパー・本谷 一知 さん：

「ことしは3年目なんで、こっから新しく徐々に、奥能登の人みんなの希望になる挑戦していければと思います」



そして町野町では去年、石川県内で唯一の災害FMが誕生。



元日も特別放送を行いました。



まちのラジオ・山下 祐介 さん：

「『放送ありがとう』というという声も日に日に増えていますので、開局して情報届けられているのはよかった。一歩ずつ着実に前に向いて進んでいく、そんな1年にしていきたい」



それぞれの思いや願いを込めて灯されたキャンドル。

日常へ一歩ずつ。



3年目が始まりました。