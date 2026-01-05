Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、アクティブノイズキャンセリングと最大50時間バッテリーを備えた、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」がお得に登場しています。

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック 4,990円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

アクティブノイズキャンセリングと最大50時間バッテリーを備えた、Ankerの最新版完全ワイヤレスイヤホンが17％オフに！

アクティブノイズキャンセリング（ANC）と最大50時間再生を両立したAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」が、現在、Amazonで17％オフ！

アクティブノイズキャンセリングを搭載、前モデル「Life P2 Mini」から大きく進化しており、周囲の雑音を検知してより低減してくれる設計に。電車やバス、カフェといった生活音の多い環境でも、音楽やポッドキャストをクリアに楽しめます。

また、AIノイズリダクションにより音声通話の明瞭度も向上、周囲のノイズを抑えつつ、自分の声を相手にしっかり届けられるため、Web会議用途にも最適。イヤホン本体はIP55の防塵・防水規格に対応し、急な雨や運動時でも気兼ねなく使えるのは便利ですよ。

最大50時間再生と迫力ある低音で、いつでも快適なサウンド環境に！

バッテリー性能も強力で、イヤホン単体で最大10時間、ケース併用で最大50時間の長時間再生に対応。加えて、10分の充電で最大3.5時間再生できる短時間充電も備えています。

音質面では、11mmの大型ドライバーとAnker独自のBassUp技術により、量感のある低音を実現。Soundcoreアプリを使えば音質調整やモード切替も可能に。マルチポイント接続にも対応し、スマートフォンとPCの同時接続ができる点も購入時のポイントになりますよ。

