各地で仕事始めを迎えた5日。都心軸の再整備や震災からの復旧復興。石川のそれぞれの自治体のトップが、新年の抱負を語りました。



5日に開かれた金沢市長の年頭会見。



金沢市・村山 卓 市長：

「都市の骨格となる都心軸の再興に積極果敢に取り組みまして、その効果を街全体のブランド力の向上、ブランド力や活力の向上につなげていきたい」



村山市長が力を込めたのは、重要課題に位置付けた都心軸の再整備についてです。



都ホテル跡地や日銀金沢支店跡地など、金沢駅周辺から片町までのびる「都心軸エリア」。



その再整備に向け、村山市長が重視するポイントは…



金沢市・村山 卓 市長：

「金沢の一つの魅力は学生が多いことであると、自由な時間がたくさんあることに加えて、アルバイトなども行って所得も若干なりとも得られる。これが一つの都心軸の再興、街のにぎわいのエンジンになるのではないかというように思います」



若者にも焦点を当てた、にぎわいのある街づくりを目指したいと強調しました。



一方、輪島市役所では…

輪島市・坂口 茂 市長：

「この3年目をしっかり復旧復興を、市民の皆さんに目に見える形で感じていただくということが、市民の皆さんにとっても希望につながる。ぜひとも、そうしたことを実現するために、業務に励んでいただく年にしてください」



震災から3年目。復旧復興へ向け職員一丸となって仕事始めの日を迎えました。



輪島市役所・山本 利治 企画振興部長：

「ことし大事な3年目というこ とで、私たち職員は、市民のご意見もお聞きしながら、少しでも前に進めるように効率的に作業を進めていきたいなと思っています」



更地から新たな街づくりへ…



復興を本格化させていく新しい年が始まります。

