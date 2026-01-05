¡Ú¥ß¥¹¥É¡ß¥´¥Ç¥£¥Ð¡Û¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ä¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÈ¯Çä
¥À¥¹¥¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï1·î9Æü¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×Á´5¼ïÎà¤ò¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥ÄÁ´Å¹(°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Mister Donut¡ßGODIVA
ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥È゙¡¼¥Ê¥Ä¤È100¼þÇ¯¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¶¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤è¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿©´¶¤Ë¤â¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È345±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó352±ß)¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Õ¥ì¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È345±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó352±ß)
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È345±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó352±ß)¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È345±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó352±ß)
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤ò´ð¤Ë¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤È³«È¯¤·¤¿À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È270±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó275±ß)¤È¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È291±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó297±ß)¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¤Ï¡¢À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥·¥ç¥³¥éÉ÷Ì£¤Î¥°¥ì¡¼¥º¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤·¤é¤¤¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È270±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó275±ß)
À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È291±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó297±ß)
¡Ö¥É¥¥¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È367±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó374±ß)¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤¿¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò³«È¯¤·¡¢2¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤ÆÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥É¥¥¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤¡×(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È367±ß/¥¤¡¼¥È¥¤¥ó374±ß)
¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡¢À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡¢À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¤Î4¼ï¤ò³Æ1¸Ä¤º¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È»æÂÞ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡×(1,450±ß)¤ò¡¢1·î9Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ¡ÖMister Donut¡ßGODIVA ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡×(1,450±ß)
