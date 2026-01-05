Image:Adriano Contreras / Gizmodo US

それは間違いないのですが、今起こっているRAM不足やPC価格の高騰までは予想できていなかったのでしょう。

マイクロソフトは、OpenAIを資金とインフラの両面で強力に支援して、テック業界がAI至上主義に染まることに一役買いましたが、その結果、今後数年にわたるPC市場にダメージを与えてしまったかもしれません。

2024年に発表されたCopilot+ PC。発表当時はアピールされていたほどに「ローカルでAIを実行できるPC」ではありませんでした。

それに、「Recall」のような新しいAI機能を使うためにはNPU（AI処理に特化したチップレット）を搭載し、少なくとも40TOPS（1秒あたり40兆回の演算）の処理性能が必要という仕様要件の厳しさもネックでしたし、16GB以上のRAMと256GB以上のストレージも必要です。

Copilot+ PCのRecall機能は、ノートPCを買う決定的な理由にはまったくならなかった Image:Kyle Barr / Gizmodo US

RAMの高騰が消費者向けPCに影響

TrendForceの調査では、低価格帯のスマートフォンや薄型ノートPCは、コスト維持のためにスペックを下げざるを得なくなるだろうと指摘されており、エントリークラスやミドルレンジのノートPCのRAM容量は、8GBまで下がる恐れがあります。

これは言い換えると、廉価版のPCでは、メモリを必要とする多くのAI機能がそもそも使えなくなるということです。

これから登場するであろうQualcommのSnapdragon X2や IntelのPanther Lakeを搭載するAI PCは、高騰するRAM価格と、AI機能に対する消費者の冷ややかな反応との板挟みになるかもしれません。

半導体企業にも、今後益々厳しい状況が続くことを示唆する動きが見られます。

サムスン、SKハイニックスに次ぐ世界第3位の半導体メーカーのマイクロンは、AI分野に注力するため、一般消費者向けの「Crucial」ブランドを事実上終了させました。

この動きは昨今のメモリ不足をさらに悪化させる一因として、同社も十分に認識はしている様子。決算発表会の場で、マイクロンのCEOである サンジェイ・メロートラ 氏は「この状況は2026年以降も続くと見込んでいる」と述べています。もっとも、同社の第1四半期の売上高は前年同期比で57％増と業績は非常に好調なんですけどね。

また、PCパーツブランドの G.Skill は、自社サイトに掲載したコメントの中で「AI業界からの前例のないほどの高い需要」があると言及。AIデータセンターによる高性能メモリの需要が顕著であるため、主要な半導体メーカーは、消費者向け製品を後回しにしてAIクラウド基盤向けの製品を優先していることを裏付ける内容となっています。

マイクロソフト自身も、今後2年間でアメリカならびに世界各地のデータセンターの規模を倍増する計画を打ち出しています。その中には、EU内に200ヶ所のデータセンターを建設する計画も含まれています。

アメリカ国内の各地域に新たなクラウドコンピューティング拠点を立ち上げようとする同社の試みには、うまくいったものもあればいかなかったものもあり、その過程では電力や水資源の需要を急増させている事例もあります。

Image:Raymond Wong / Gizmodo

ノートPCメーカーは全体的に厳しい状態に

多くのPCメーカーはCES 2026にて新製品をお披露目するはずですが、発表時には価格未定というパターンが多くなりそう。これは発売時点のRAMの相場次第なところが大きいためです。

今年は、ノートPCの価格がバカ高くなるか、あるいはAI機能を打ち出すノートPCが少なくなるか、どちらかになる可能性が高そうです。

事実上、PCのメモリ容量は最低16GBが業界標準になりつつあります。特にグラフィック処理を必要とするアプリは16GB以上のメモリで最適化されているものが増えています。8GBのメモリしか搭載していない古いMacBook Airでの写真編集はおすすめできないし、このメモリ容量だと最新ゲームを快適にプレイすることも期待できません。

アップルがMacBookの標準メモリを16GBに引き上げたのは、ここ1年のことですが、その背景には AI処理の必要性があります。その結果、1,000ドルのM4 MacBook Airは、AppleのノートPC設計の中でも際立った存在になりました。

マイクロソフトは、AIのせいで自分の首を絞めている？

Copilot+ PCの大々的な発表の結果として生まれたのは、ぎこちないAI画像生成アプリや、今ひとつな出来映えの動画文字起こし機能くらいでした Image:Artem Golub / Gizmodo US

マイクロソフトの「Copilot+」というブランドはどうすればよいのでしょうか？米版ギズモードが投げかけたこの質問に対して、マイクロソフトからの回答はまだ得られていません。

2025年10月、マイクロソフトは 「すべてのWindows 11搭載デバイスは、すでに“AI PC”だ」 と言い出しました。AIのために新しい端末を買う必要はない、というわけです。ただし、これを言い出した時がメモリ不足が本格化し始めた時期とほぼ重なっていました。消費者向けDRAMの価格が 50％、100％と上昇し、やがて500％超にまで高騰し始めた頃です。

マイクロソフトは、新しいCopilotのインターフェースで、ユーザーが音声でPCとやり取りできるようになることを目指していました。Copilotは、ユーザーが画面上で行っていることをすべて把握して、提案して、必要に応じて、デスクトップ上の特定の場所を特定して、ユーザーの手助けをする存在になる予定だったのです。

しかし、これらの新機能やベータ機能のうち、実際にうまくいっているものはほとんどありませんでした。

初期版のCopilot Visionを利用したユーザーからは、平気で間違ったアドバイスをしてきたり、単純な作業すらこなせなかったと酷評されていたようです。さらに、ゲームで行き詰まったときの相棒になるはずだったMicrosoft Gaming Copilot も、あまりにデタラメを言うため、正直Copilotに聞くくらいなら、目隠ししてプレイしたほうがマシだと思えるほどでした。

でもマイクロソフトはCopilot+ PCをまだ諦めていませんし、2025年はじめには、複数の地域で5G通信を内蔵した新しいSurface Laptopもリリースしています。さらに、何百万人もいるWindows 10ユーザーにWindows 11への移行を強く促してきましたが、それでも本質はそこではありません。

マイクロソフトの上層部は、マイクロソフトを「AIファースト企業」へ変貌させることに完全に没頭していて、そのプレッシャーたるや社内のリーダー層にも対しても強烈にのしかかっている状態らしいです。Business Insiderの取材に応じた複数の匿名のマイクロソフト幹部によれば、この方針により、長年マイクロソフトを上層部として支えてきたラジェッシュ・ジャー氏のようなキーパーソンが退任する可能性さえあるとのこと。

今、マイクロソフトが世界規模で進めている 「AIファースト企業」への方針転換は、Windowsプラットフォームを利用する月間14億人超のアクティブユーザーを犠牲にする可能性があります。

本当に必要な場合を除き、価格がつり上がった状態で新しいPCを購入することはおすすめできません。とりわけ、今まで買えたPCよりも性能が劣るような製品であればなおさらです。