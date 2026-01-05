赤ちゃんがおうちにやってきてから、少し離れたところで赤ちゃんを見守っていた猫ちゃん。

そんな猫ちゃんと赤ちゃんの関係が一歩進展した瞬間の光景が、1万再生を超えてたくさんの人に癒やしを届けることに。赤ちゃんに寄り添う猫ちゃんの姿には、「ふたりとも可愛い！」「一緒に仲良くゴロンゴロンしていて楽しそう」と感想が寄せられています。

【動画：赤ちゃんとずっと『一定の距離を保っていた猫』→突然『変化』が起きて……まさかの光景】

ついに訪れた感動の瞬間！

Instagramアカウント『ゆきつき』に投稿されたのは、猫ちゃんと赤ちゃんの関係が近付いた瞬間の光景。この日、赤ちゃんのそばにそっと近づいてきたのは白猫のユキちゃん。

その光景を見たママは、思わず嬉しさが込み上げてきたそう。なぜなら、ユキちゃんはこれまで赤ちゃんを少し遠くから見守るだけで、そばに寄ることがあまりなかったから。

そんなユキちゃんが、この日は自ら赤ちゃんのそばに歩み寄ってくれたのでした。その上、赤ちゃんの隣にやってきたユキちゃんは、まるで甘えるように赤ちゃんの隣にごろんと寝転がり始めたのだとか。その姿からは、ユキちゃんが赤ちゃんのことを安心できる相手だと思ってくれていることが伝わってきます。

ユキちゃんをなでなでしてあげる赤ちゃん

そんなユキちゃんの心境の変化に嬉しくなってしまうところですが、このあと、さらに嬉しい出来事が起こったのだそう。

なんと、ユキちゃんが寝転がった瞬間、赤ちゃんもユキちゃんを撫でてあげるかのように、ユキちゃんの背中にトントンと手を添えてくれたのだとか！

もしかしたら、赤ちゃんもずっとユキちゃんに触れたいと思っていたのでしょうか？そんな仲良しな光景を目にしたら、これまでのふたりの距離がまるで嘘のように思えてきます。

ふたりの仲良し記念日にほっこり♪

赤ちゃんになでなでをしてもらい、どことなく上機嫌なユキちゃん。赤ちゃんのなでなでが終わってしまうと、今度は自分から赤ちゃんの手に頭を寄せてきたそう。ユキちゃんは、すっかり赤ちゃんのことが大好きになったようです。

その姿を見て、ふたりの距離が縮まったことをとても喜ぶママ。「これからも仲良く」と、ふたりの幸せを祝福するのでした。

ユキちゃんと赤ちゃんの距離が縮まった瞬間の光景には、「猫ちゃんも赤ちゃんに優しく接していますね」「よほど赤ちゃんのなでなでが上手なんでしょうね」といったコメントが寄せられることに。ふたりが仲良くなった姿に、喜びの声があがったのでした。

Instagramアカウント『ゆきつき』では、ユキちゃんと赤ちゃん、そして白猫のツキちゃんと家族たちの優しい日々が投稿されていますよ。

ユキちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆきつき」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。