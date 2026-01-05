子猫が保護されるまでの経緯から、現在の幸せあふれる姿に成長するまでのお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は7000回を超え、300以上のいいねを獲得しています。

【動画：ボス猫と共に生活していた子猫→保護されて、家族に迎えられると…立派に成長した『現在の様子』】

ボス猫が連れてきた子猫

Instagramアカウント「Bana」に投稿されたのは、保護されたばかりの小さな子猫が、愛らしい現在の姿になるまでの歩みを紹介したお話です。保護直後のこん太くんは、少しおびえているような、不安そうな様子だったそうです。母猫とはぐれた後、地域のボス猫と共に生活していたといいます。ボランティアさんの元へボス猫と一緒にご飯をもらいに来たところを保護され、縁あって現在の飼い主さんの元へやってきたそうです。

家族との出会い

猫を迎えたいと考えていた飼い主さんにとって、白猫が来るのは予想外だったそうです。「第一印象は、白くて汚れやすそう、だったのは秘密（笑）」と飼い主さんはコメントしています。こうして、小さくて真っ白で可愛いこん太くんは正式に家族の一員として迎えられることになったそうです。

「ふてぶてしさ」は幸せの証

月日は流れ、こん太くんは立派な体格へと成長しました。飼い主さんいわく「若干ふてぶてしくなった」とのこと。しかし、見た目は堂々として凛々しくなったこん太くんですが、今でもパパさんの腕を吸って甘える癖は抜けていないのだそう。こん太くんの姿から、安心して甘えられる気持ちが伝わってきます。

さらに最近では、テレビで流れる鳥の動画を1時間近く鑑賞していたこともあったそうです。いつの間にか猫様最優先の生活になったのだそう。飼い主さんに愛情を注がれ、幸せいっぱいの家猫生活を送るこん太くんでした。

投稿には「素敵な家族に迎えてもらえてしあわせだねー」「可愛がってもらってうーんと長生きしてね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「Bana」では、こん太くんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Bana」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。