中部電力は、浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査で、説明と異なる方法で地震の揺れを評価していたと公表しました。意図的に揺れを小さく見せていた疑いがあるということです。

（中部電力 林欣吾社長）

「申し訳ございませんでした」



中部電力は、浜岡原発の3号機と4号機の再稼働をめぐり、東京電力福島第一原発の事故の反省などを踏まえて定められた、原子力規制委員会の新しい基準に基づく審査を受けています。

その中で中部電力は、耐震設計の「基準地震動」について、計算条件の異なる「20組の地震動」を計算したうえで「平均に最も近いもの」を代表とすると説明していました。

揺れを小さく見せるため意図的だった疑いも

しかし、実際には、それとは異なる方法で評価を行い、2018年頃以降は「平均に最も近いものではないもの」を代表として選んでいました。

地震の揺れを小さくみせるため、意図的だった疑いもあるということです。説明と異なる方法での評価は、2018年よりも前から行われていた疑いがあるということです。

浜岡原発をめぐっては、2013年から2019年にかけて安全性を向上させる工事の一部で、少なくとも数十億円を取引先に支払っていなかったことも去年11月に発覚しています。