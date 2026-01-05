井上清華アナ、“幼少期の年賀状”に反響「前歯が」「昔も今も可愛い」
フジテレビの井上清華アナウンサーが5日、インスタグラムを更新。幼少期の年賀状を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】幼少期の井上清華アナが写っている年賀状
井上アナは投稿で、「本日からめざましテレビも始まりました！」「2026年もよろしくお願い致します」と新年のあいさつをつづり、「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です」「小物からデザインまで母プロデュースです笑」と、思い出の年賀状について紹介した。
公開された写真には、「迎春」と書かれた年賀状の中央に、幼い頃の井上アナが写っており、午年にちなんだニンジンを手に、にっこりと笑顔を見せている。歯の生え変わりの頃らしく、前歯が抜けているのがかわいらしい。
この投稿に対し、コメント欄には「面影ありますね」「昔も今も可愛い」「前歯が」「今年も応援してます！」といった声が相次ぎ、幼少期から変わらない愛らしさに注目が集まっている。
引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）
