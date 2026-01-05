千原ジュニア、海外渡航中に感動体験「どなたか分かりませんがめちゃくちゃ嬉しい♪」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、5日に自身のインスタグラムを更新し、海外で受け取ったという心温まる手紙を公開した。
【写真】ジュニアが感動！ 海外で受け取った手紙
ジュニアは「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」「元日から素敵なメッセージと粋なお心遣いありがとうございます!!」と説明し、1枚の手紙を公開している。
手紙は手書きで、「いつもTVで拝見しています。TVの向こう側で爆笑して癒やされています」というジュニアへの感謝がつづられており、「私達家族が声をかけると周りの人達が騒ぐといけないので手紙にしました」という気遣いも書かれており、最後は「応援しています」「これからも頑張って下さい」と締めくくられている。
ジュニアはかなり感動したようで「どなたか分かりませんがめちゃくちゃ嬉しい♪」「今年も頑張れそうです♪」と感謝。「頂いた手紙勝手に載っけてすみません！皆さん2026年もよろしくお願いします♪」と、手紙の主に謝罪しつつ、公開している。
引用：「千原ジュニア」インスタグラム（@chihara_jr）
