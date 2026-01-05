プロボクシング元ヘビー級世界王者タイソン・フューリー（３７）＝英国＝が４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムで現役復帰を表明した。

元ＷＢＡスーパー、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯの主要４団体全ての世界ヘビー級王座を手にしていたフューリーは「２０２６年がその年だ、マックの帰還だ」と復活を宣言。「しばらく（リングを）離れていたけど、今、戻ってきた。３７歳になってもまだ、パンチを打っている。男の顔を殴って金をもらう以上に楽しいことはないね」と投稿した。米国で最も権威のある専門メディア「ザ・リング」もＳＮＳを引用して現役復帰を認めたとし、今年後半に復帰する予定と報じている。フューリーは最近になってミット打ちを行う動画をＳＮＳに投稿。２日前の投稿では「少しずつエッジを研ぎ澄ませていく！」などとをつづっていた。

フューリーは２００８年北京五輪出場がかなわなかったことで同年１２月にプロデビュー。１５年１１月、ウラジミール・クリチコ（ウクライナ）に判定勝ちしてＷＢＡ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界ヘビー級王座を獲得した。１８年１２月にはＷＢＣ王者デオンティ・ワイルダー（米国）と対戦したが引き分けてＷＢＣ王座奪取ならず。それでも２０年２月、ワイルダーとの再戦で７回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＣ王座を奪取した。ワイルダーとのダイレクトリマッチにも１１回ＫＯ勝ちするなど３度防衛を果たすと、２４年５月にＷＢＡ、ＩＢＦ、ＷＢＯ統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）と４団体王座統一戦を戦ったものの、１―２判定負けした。同年１２月、ウシクとの再戦も判定負け。その後、引退を口にしてリングから遠ざかっていた。身長２０６センチのオーソドックススタイルで３４勝（２４ＫＯ）２敗１分けの戦績を誇っていた。愛称は「ジプシーキング」。