日本テレビの平松修造アナウンサーが５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に東京・日テレのスタジオから出演。自身の声をほめられ、大テレする一幕があった。

この日のニュースを読み上げたところで司会の宮根誠司氏に「平松さん、箱根駅伝お疲れ様でした」と声をかけられ「ありがとうございました。いいレースでした」と頭を下げた平松アナ。

ここでコメンテーターで出演の読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏が「お正月なんで、すみません」と“カットイン”。「僕は平松さんのお声の大ファンで。箱根駅伝のレースよりも平松さんの声に聞きほれてました」と、いきなり称賛した。

この言葉に「えっ！？」と驚いた平松アナは「レースが主役ですので…。大変、ありがたくちょうだい致します」とニッコリ。宮根氏も辛口コメンテーターの意外な一言に「高岡さんが人をほめるなんて初めてでは？ 人をほめる高岡さん…」とポツリ。

高岡氏がさらに「平松さんの実はファンなんです」と言うと、平松アナは「いい１年になりそうです。ありがたくちょうだいします」と恐縮していた。