千鳥が、同じ企画の中で突然髪色を変えた女芸人に衝撃。「ダメなんですよ、変えちゃ」と注意するシーンがあった。

【映像】突然髪色を変えた女芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

番組の途中、急にりなぴっぴの髪色が金髪から茶髪に変化した。ゆるくパーマもかけたようでかなり雰囲気がかなり変わったりなぴっぴ。「さあ、りなぴっぴ先生……」と話し始めたノブは、思わず吹き出してしまい「髪の色が、変わってる」と指摘した。ニコニコ笑いながら「ありがとうございます」と、お礼を述べるりなぴっぴにノブは「説明を受けていませんか？ 2人は2週間前に撮るけど、もう1人は今日撮る。ダメなんですよ、変えちゃ。バレるから日が違うとか」とツッコミ。りなぴっぴは、同じ企画を違う日程で収録したため、休んでいる間に髪型を変えてしまっていたようだ。ノブから「ルールがあるので」と念を押されると、りなぴっぴは「そうでしたか」と理解した様子を見せた。

その後、占いをしていると大悟はほかの変化にも気づいたようだ。大悟はりなぴっぴの手元を見て「爪も変えました？ 全部変えてる」と、黒だったネイルが赤の派手なネイルに変化していることを指摘した。

ちなみにりなぴっぴの髪色は、とろサーモンの久保田かずのぶを占うときには、金髪。次のレインボーのときには茶髪。最後のさや香を占う際には金髪に戻っている。