日向坂46“新センター”大野愛実、『ANN0』初挑戦 2時間一人で放送「“クリフハンガー”な時間にしたい！」
日向坂46の五期生・大野愛実が、24日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00〜5：00）を担当することが決定した。
【写真】”アイドル史上最高クラス”のビジュアルを披露した大野愛実
大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、28日に発売される日向坂46の16ｔｈシングル「クリフハンガー」では、初選抜にしてセンターポジションを務めることが発表されている。
また、昨年11月に東急歌舞伎町タワーにて開催された、乃木坂46・六期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生によるライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」にも出演するなど活躍している。
そんな大野が『オールナイトニッポン0(ZERO)』に初登場。単独でラジオパーソナリティを務めるのは、今回が初めてとなる。コーナーなどの詳細は、オールナイトニッポン公式X(@Ann_Since1967)にて発表される。
『日向坂46・大野愛実のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。番組はラジオ・radikoのほか、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、さらに放送後にはパーソナリティによる「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行う。
■大野愛実 コメント
ラジオに1人で出演するのは今回が初めてとなりますが、普段のライブなどでの姿とは違った一面もお見せできるよう、言葉の一つ一つを大切にお話しさせていただきます！
また、私がセンターポジションを務める、日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のリリース直前ということで、日向坂46や大野愛実を知らない方にも、放送を通じて魅力を感じていただけるように頑張ります！
クリフハンガーは「続きが気になる終わりかた」という意味がある言葉なので、今回のオールナイトニッポン0も“クリフハンガー”な時間にしたいと思います！
