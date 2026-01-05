激闘のリーグ戦、再開！年明け初勝利を手にするのはどのチーム？／麻雀・Mリーグ
Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。年末年始休みを挟んで、今日からリーグが再開。レギュラーシーズンも折り返し地点をやや過ぎたところで、ここからいよいよ順位争いもより熾烈になる。新年初勝利で幸先のいいスタートを切るのはどのチームか。
先発する4選手は、ここまで明暗くっきり。EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）は個人31位と苦戦。KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）は＋44.6とまずまずだ。BEAST X・鈴木大介（連盟）は個人39位と大苦戦。また安定した力を誇るKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）も同37位と低迷している。堀は所属団体を変えて初のMリーグ。心機一転の機会にできるか。
【1月5日第1試合】
EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人31位 ▲143.7
KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人37位 ▲224.6
KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人17位 ＋44.6
BEAST X・鈴木大介（連盟）個人39位 ▲302.4
【12月26日終了時点での成績】
1位 EX風林火山 ＋520.8（70/120）
2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）
3位 セガサミーフェニックス ＋196.3（70/120）
4位 BEAST X ＋141.5（70/120）
5位 TEAM雷電 ▲66.2（70/120）
6位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）
7位 渋谷ABEMAS ▲235.6（72/120）
8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲240.3（68/120）
9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）
10位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）
※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会
◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
