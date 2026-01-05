　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。年末年始休みを挟んで、今日からリーグが再開。レギュラーシーズンも折り返し地点をやや過ぎたところで、ここからいよいよ順位争いもより熾烈になる。新年初勝利で幸先のいいスタートを切るのはどのチームか。

【映像】新年初勝利は誰の手に？

　先発する4選手は、ここまで明暗くっきり。EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）は個人31位と苦戦。KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）は＋44.6とまずまずだ。BEAST X・鈴木大介（連盟）は個人39位と大苦戦。また安定した力を誇るKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）も同37位と低迷している。堀は所属団体を変えて初のMリーグ。心機一転の機会にできるか。

【1月5日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人31位　▲143.7
KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人37位　▲224.6
KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人17位　＋44.6
BEAST X・鈴木大介（連盟）個人39位　▲302.4

【12月26日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋520.8（70/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋452.2（70/120）
3位　セガサミーフェニックス　＋196.3（70/120）
4位　BEAST X　＋141.5（70/120）
5位　TEAM雷電　▲66.2（70/120）
6位　赤坂ドリブンズ　▲162.7（70/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲235.6（72/120）
8位　KADOKAWAサクラナイツ　▲240.3（68/120）
9位　U-NEXT Pirates　▲301.8（74/120）
10位　EARTH JETS　▲304.2（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 