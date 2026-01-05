Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。年末年始休みを挟んで、今日からリーグが再開。レギュラーシーズンも折り返し地点をやや過ぎたところで、ここからいよいよ順位争いもより熾烈になる。新年初勝利で幸先のいいスタートを切るのはどのチームか。

【映像】新年初勝利は誰の手に？

先発する4選手は、ここまで明暗くっきり。EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）は個人31位と苦戦。KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）は＋44.6とまずまずだ。BEAST X・鈴木大介（連盟）は個人39位と大苦戦。また安定した力を誇るKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）も同37位と低迷している。堀は所属団体を変えて初のMリーグ。心機一転の機会にできるか。

【1月5日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人31位 ▲143.7

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人37位 ▲224.6

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人17位 ＋44.6

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人39位 ▲302.4

【12月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋520.8（70/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋196.3（70/120）

4位 BEAST X ＋141.5（70/120）

5位 TEAM雷電 ▲66.2（70/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲235.6（72/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲240.3（68/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）

10位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

