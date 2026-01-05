90周年記念ソングの制作も。強竜復活に向け人気アーティストが名乗りを上げました。

きょうドラゴンズの球団創設90周年広報アンバサダーに就任したのは、ロックバンド「サカナクション」のボーカル･山口一郎さん。

岐阜県出身の父親の影響で、幼い頃から熱烈なドラゴンズファンで、自ら球団にアプローチして実現しました。90周年の応援ソングはあのヒット曲を使う予定です。

「新宝島をベースに、さまざまなシーンのためにアレンジしたものを提供したい」



去年の紅白歌合戦でも披露した「新宝島」のアレンジバージョンを複数考えていると言います。またマスコットについても、こんなアイデアが。

「今後提案したいのは…ブラックドアラ」

「ドアラの存在がこすられ過ぎている。ドアラのライバルを作らないといけない。今後提案したいのは、ブラックドアラ」

様々な盛り上げ策を提案したいという山口さん。望むのは“強いドラゴンズの復活”です。



「社長、お願いします。ドラゴンズを強くしてください！」