中部空港は1月3日が帰国のピーク。年末年始を海外で過ごした人に話を聞きました。

【写真を見る】 ｢ディズニーのチケットは東京の3倍｣｢朝ごはん家族4人で1万円…｣ 円安でも海外へ 中部空港では去年比4％減の7万人余りが出国

ことしは去年に比べて4％減の7万1856人が出国。行き先では「台湾・香港」が最多となりました。

帰国直後に伺った皆さんの旅の思い出は？



（韓国から帰国）

「クルージングで夜景を見たこと」



（ベトナムから帰国）

「夜にナイトマーケットに行ったり雑貨を買った。（頭にかぶるかさを）おばあちゃんにプレゼントで買った」

（オーストラリアから帰国）

「コアラを見たり、ワニを抱っこしたりした。結構怖かった」



（韓国から帰国）

「（顔が）シュッとなる施術と、肌がつるつるになる施術をしました。成人式のためにやった。効果はばっちりです」

「ディズニーのチケットが東京の3倍ぐらい」

しかし、円安の影響はまだまだ大きく…



（ハワイから帰国）

「ごはんが高かった。朝ごはんだけでも家族（4人）で1万円を超えた」



（ロサンゼルスから帰国）

「ディズニーのチケットが東京の3倍ぐらいした。1日で18万円弱でした。5人で。年に1回、このために働いています」