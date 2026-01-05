ぼる塾・田辺智加がおすすめ！キュートなディズニー土産「めっちゃ美味しかった」
“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。個人のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメのディズニー土産を紹介してくれています！最近も東京ディズニーランドに行ってきた田辺さんは、『【セブン-イレブンおすすめ商品】聞いて！新しい趣味ができそうだよ！【田辺流年末の暴飲暴食の調整】』という動画で、購入したお菓子を紹介してくれました。
田辺さんが「これめっちゃ美味しかった」と、紹介したお菓子がこちら。
■田辺さんが紹介してくれたお土産とは？
東京ディズニーリゾート / ベイクドチョコレートクランチ 税込2,000円（公式サイトへ）
ミッキー型のベイクドチョコレートクランチ。
食べ終わった後も、ケースは何かの容器として使えそうな可愛さです♪
◼︎溶けにくいベイクドチョコ
田辺さんは「これおすすめだよ」「何よりベイクしてるからさ、溶けにくいんだよね」とコメント。
そして、サクサク音を立てながら食べると、「うん。美味しいこれ」と話していました。
意外と悩ましいお土産選びの参考にしてみてくださいね♪
■動画もチェック
田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。