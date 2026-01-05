年末年始から5日にかけて、本格的な冬の寒さで、各地で積雪が増えました。5日午後5時時点の積雪の深さを見てみると最も多くなっているのは、魚沼市守門で102cm。また、十日町市では59cmの積雪となっています。



先月クリスマス頃までは積もっては溶けてを繰り返していましたが、この年末年始で、ようやく山沿いで根雪になりましたね。そして、5日夜から6日夜にかけては雪の降り方が強まりそう。6日午前9時の寒気の予想では上空1400m付近で、紫色の、大雪の目安になる強い寒気が県内付近まで降りてくる見込み。このため6日は全県的に雪が降り、午前を中心に雪が強まるでしょう。



一方、午後は次第に寒気が緩んで、雪の降り方が弱まる見込みです。では、今後の雪の降り方の予想。5日夜9時。今雪が降っていない所も、5日夜遅くには各地で雪になるでしょう。山沿いでは降雪が強まる所がありそうです。時間を進めますと夜間は全県的に雪が降りそうです。

そして、6日の朝は、新潟市など沿岸部でも雪になるでしょう。また山沿いでは、朝、新たにまとまった雪が積もっている所がありそうです。その後、昼頃までは雪が降りやすいものの、午後は次第に雪の範囲が狭くなるでしょう。夜は雪がやんで、晴れる所もありそうです。



続いて、予想降雪量です。5日夜からあすの朝にかけて妙高市や十日町市、湯沢町周辺で40cm、その他の山沿いで30cmの雪が予想されています。

また、平地では上越市や長岡市、新発田市周辺で、最大15cmの雪が降り、6日の朝、雪かきが必要な所がありそうです。

新潟市周辺は5cmの予想です。その後、6日朝から夕方にかけては、山沿いで10～15cm、平地では最大5cmの予想です。日中は雪が弱まるので、除雪をする方もいると思いますが、作業中の事故にはご注意下さい。