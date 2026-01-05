仕事始めで経済界も本格始動となった 1月5日、地元企業のトップに2026年の展望を聞きました。



■広島市 松井市長

「乾杯！」



広島商工会議所の新年互礼会には、2025年11月に就任した松藤会頭や、広島県政で初の女性リーダーとなった横田知事など、地元経済界のトップらおよそ1400人が集まりました。



■広島商工会議所 松藤 研介 会頭

「今年の干支は丙午。勢いが上向き物事が大きく飛躍する巡り合わせとされ、変革を恐れずに新たな価値をつくりだし、広島の経済と社会に活力をもたらして参りたいと思います。」





「飛躍の年」と言われる午年。経済界のトップらに2026年のキーワードを聞きました。■JR西日本 飯田稔督 広島支社長「『前へ進む』街づくりとか、地域の活性化に好転する取り組みを進めているので、一つずつ前へ進めていきたいという決意の表れ。新しい駅ビル「ミナモア」誕生しましたし、年末年始も非常にたくさんのお客さんに来てもらって、非常に感謝を申し上げたいと思っています。」2025年、生まれ変わった広島の玄関口。2階に路面電車で乗り入れる広島電鉄は…■広島電鉄 仮井康裕社長「『Qですね。』クエスト。冒険する。そういう姿勢で、今までとは違う世界が来ると思うので。観光面でも世界遺産30周年。節目の年なので、それに併せて観光業とか運輸業とか、それ以外も新しいことに取り組んでいきたいと思います。」■イズミ 山西泰明 会長「（今年は）新しいスーパーマーケットをやっていく。新しいイズミがスタートする一年。今年はさらに物価が高くなると思う。消費者の方の皆さんの立場だと、これ以上は我慢できない。去年の後半から出ている。いかにPBも込みで対応していくかが急がれている。一生懸命取り組みをやっているところです。」2025年はトランプ関税に苦しんだマツダ。全面改良した人気モデルの投入に期待を寄せます。■マツダ 毛籠勝弘 社長「午年といえば人馬一体でしょ。サラブレッドのように直線でぐっと伸びていくような、力強く成長する、そういう一年にしたいなと。人馬一体の象徴であるCXー5も出ますので、非常にワクワクして正月を迎えたところです。」2025シーズンは5位と悔しい結果に終わったカープ。新たなシーズンに向けて…■カープ 松田一宏 オーナー代行「馬車馬のようにではないけど、『しゃかりき』になってしっかり頑張った一年にしたい。全体が成長して秋にはいい結果が得られるような、そんな一年になればいいと思う。今年も優勝目指して頑張っていきたいと思っている。」物価高や人手不足が続き、不透明感が漂うなか幕を開けた2026年。地元企業の飛躍に期待です。2026年1月5日放送