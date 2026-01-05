日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】
・6日（火）の朝にかけて、山形や北陸は雪が強まる
・6日（火）は全国的に「寒中」らしい厳しい寒さ
・6日（火）午後は冬型が緩み、日本海側の雪は弱まる
・太平洋側の各地は冬晴れで、冷たい風が強まる
・7日（水）は低気圧の通過で、東北や北陸も雨に。
・12日（月）は「成人の日」。三連休はいったん寒さが緩むが、日本海側は雪や雨。

【全国の天気】
6日（火）の朝にかけて、強い寒気が流れ込むため、東北の日本海側や北陸は雪の降り方が強まるでしょう。山形県（山沿い）の多いところで70センチの大雪が予想されています。午後は次第に冬型が緩んで、日本海側の雪が弱まる見込みです。

一方、太平洋側は晴れますが、「寒中」らしい厳しい寒さでしょう。6日（火）朝の最低気温は北海道の内陸部で-20度を下回る所があるほか、日中も広く真冬並みの寒さ。大阪や名古屋でも10度を下回る見込みです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　-9度（-2　真冬並み）
仙台　　-2度（-2　真冬並み）
新潟　　0度（-1　2月中旬）
東京　　2度（＋1　2月中旬）
長野　　-4度（-2　2月中旬）
名古屋　2度（-1　2月下旬）
大阪　　4度（-3　2月下旬）
広島　　3度（±0　2月下旬）
高知　　3度（-1　2月中旬）
福岡　　4度（-2　真冬並み）
鹿児島　4度（-3　真冬並み）
那覇　　16度（＋4　3月上旬）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　-3度（＋2　真冬並み）
仙台　　4度（-2　真冬並み）
新潟　　4度（＋1　真冬並み）
東京　　11度（-2　2月中旬）
長野　　4度（-2　平年並み）
名古屋　9度（-2　真冬並み）
大阪　　9度（-4　真冬並み）
広島　　10度（-3　真冬並み）
高知　　13度（±0　2月中旬）
福岡　　12度（＋1　2月中旬）
鹿児島　14度（＋2　真冬並み）
那覇　　19度（-3　真冬並み）

【週間予報】
北日本の日本海側は雪の日が多いですが、雪の降り方は強まったり、弱まったりするでしょう。7日（水）は低気圧が近づき、気温がやや上がるため、東北や北陸は雪ではなく、雨になる所が多そうです。8日（木）は再び寒気が入り、日本海側は広く雪。12日（月）以降も雪が強まるでしょう。

一方、関東や東海など太平洋側は、冬晴れが続き、寒中らしい厳しい寒さが続きそうです。「成人の日」も全国的に寒くなりますので、寒さ対策が必要です。