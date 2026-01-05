【ポイント】

・6日（火）の朝にかけて、山形や北陸は雪が強まる

・6日（火）は全国的に「寒中」らしい厳しい寒さ

・6日（火）午後は冬型が緩み、日本海側の雪は弱まる

・太平洋側の各地は冬晴れで、冷たい風が強まる

・7日（水）は低気圧の通過で、東北や北陸も雨に。

・12日（月）は「成人の日」。三連休はいったん寒さが緩むが、日本海側は雪や雨。

【全国の天気】

6日（火）の朝にかけて、強い寒気が流れ込むため、東北の日本海側や北陸は雪の降り方が強まるでしょう。山形県（山沿い）の多いところで70センチの大雪が予想されています。午後は次第に冬型が緩んで、日本海側の雪が弱まる見込みです。

一方、太平洋側は晴れますが、「寒中」らしい厳しい寒さでしょう。6日（火）朝の最低気温は北海道の内陸部で-20度を下回る所があるほか、日中も広く真冬並みの寒さ。大阪や名古屋でも10度を下回る見込みです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -9度（-2 真冬並み）

仙台 -2度（-2 真冬並み）

新潟 0度（-1 2月中旬）

東京 2度（＋1 2月中旬）

長野 -4度（-2 2月中旬）

名古屋 2度（-1 2月下旬）

大阪 4度（-3 2月下旬）

広島 3度（±0 2月下旬）

高知 3度（-1 2月中旬）

福岡 4度（-2 真冬並み）

鹿児島 4度（-3 真冬並み）

那覇 16度（＋4 3月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -3度（＋2 真冬並み）

仙台 4度（-2 真冬並み）

新潟 4度（＋1 真冬並み）

東京 11度（-2 2月中旬）

長野 4度（-2 平年並み）

名古屋 9度（-2 真冬並み）

大阪 9度（-4 真冬並み）

広島 10度（-3 真冬並み）

高知 13度（±0 2月中旬）

福岡 12度（＋1 2月中旬）

鹿児島 14度（＋2 真冬並み）

那覇 19度（-3 真冬並み）

【週間予報】

北日本の日本海側は雪の日が多いですが、雪の降り方は強まったり、弱まったりするでしょう。7日（水）は低気圧が近づき、気温がやや上がるため、東北や北陸は雪ではなく、雨になる所が多そうです。8日（木）は再び寒気が入り、日本海側は広く雪。12日（月）以降も雪が強まるでしょう。

一方、関東や東海など太平洋側は、冬晴れが続き、寒中らしい厳しい寒さが続きそうです。「成人の日」も全国的に寒くなりますので、寒さ対策が必要です。