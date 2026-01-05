韓国ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」や映画「親切なクムジャさん」「ＪＳＡ」などで知られる女優のイ・ヨンエ（５４）が、ユン・ソンニョル（尹錫悦＝６５）前大統領夫人のキム・ゴンヒ氏（金建希＝５３）と親しい関係にあると主張していたＹｏｕＴｕｂｅｒを相手取り提起していた民事訴訟を二審で取り下げたと５日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。

記事によると昨年１２月３０日、イ・ヨンエはソウル高等裁判所民事部に告訴取り下げ書を提出したとし、被告のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｏｐｅｎｍｉｎｄＴＶ」チョン・チョンス前代表も、同日に告訴取り下げ同意書を提出したという。

ｏｐｅｎｍｉｎｄＴＶは２０２３年、動画を通して「イ・スンマン（李承晩）初代大統領記念館建設のためにイ・ヨンエが寄付したのは、キム・ゴンヒ前大統領夫人と以前から親交があったため」と主張していた。

これに対してイ・ヨンエ側は「虚偽の内容」だとして、ｏｐｅｎｍｉｎｄＴＶのチョン前代表を相手取り、約２億５千万円（約２５００万円）相当の損害賠償訴訟を提起。チョン前代表側は「虚偽ではなく公益のためで、違法性がない」と反論したことが伝えられた。

その後、裁判所は一審で和解勧告をしたが双方がこれを拒否したため正式な裁判となり、結果はチョン前代表に勝訴判決が下された。裁判所は二審でも調停勧告をするも互いに拒否して不成立に。しかしイ・ヨンエが訴えを取り下げたため、法廷争いはひとまず決着したと伝えた。