交通渋滞解消の切り札として、熊本市が、路面電車「熊本市電」の益城町延伸を検討していることが明らかになりました。

【地図を見る】熊本市電 益城町への延伸ルート案 ／ 熊本電鉄との接続強化案

延伸案の内容は

これは1月5日の記者会見で大西市長が明らかにしたものです。

熊本市 大西一史市長「益城方面への熊本市電の延伸ルートが示された」

市電の延伸案は、県と熊本市が策定を進める都市交通マスタープランに盛り込まれていて、終点の健軍町電停から益城町役場付近までの約6㎞を延伸させる案です。

大西市長は「利便性の向上や東部地域の交通渋滞解消につながる」と強調しましたが、延伸の予定ルートでは県が進める県道の4車線化工事が終盤を迎えていることから、市は今後、県や益城町とも協議を進める考えです。

熊本市電・熊本電鉄を「直通」に

さらに、策定中のマスタープランには、上熊本駅における市電と熊本電鉄の接続強化も盛り込まれています。

大西市長は、熊本電鉄との直通運転に意欲を示しました。

大西市長「この結節は非常に重要になる。直通にすることによって利便性も高まるのではないか」

一方で、市電の延伸をめぐっては健軍町電停の先、市民病院へと向かう「東町線（仮称）」が既に計画されていますが、相次ぐ運行トラブルを受けて、市は去年、計画の延期を表明しています。

大西市長は、市電の安全運行に向けた体制の確立を最優先にしながらも「延伸を含めた将来構想を描きたい」と述べました。