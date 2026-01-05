「うまっ」辻ちゃん長女・希空、“美文字”に反響「書き初め めっちゃ上手」「芸術に優れていますね」 2026年の目標を記す
元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）＆俳優の杉浦太陽（44）の長女・希空（のあ・18）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2026年を迎えて初となる動画となり、「書き初め」で今年の目標を明かした。
【写真】「うまっ」「芸術に優れていますね」2026年の目標を記した希空の書き初め
希空が半紙にそれぞれ書き込んだのは、「挑戦」「笑顔」「成長」という3つの言葉。
「人として成長したいし、ポジティブに笑顔でいきたいし、まだまだ出来ていない新しいことにも挑戦していきたい」と言葉を選んだ理由を説明しながら、思いを込めて文字を記していた。
「私、本当に書き初め（習字）が苦手なんです」と謙遜する希空だったが、コメント欄には「うまっ」「書き初め めっちゃ上手」「のあちゃん字も綺麗」「お菓子つくりも天才だし芸術に優れていますね」「お世辞まったく抜きで上手いです！字が半紙いっぱいに書かれ、大きさバランスもベストだと思います！」「のあちゃんは字も心も綺麗」というように、“美文字”との反響が数多く寄せられている。
