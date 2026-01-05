【石ノ森章太郎特集】超名作マンガ特集！『サイボーグ００９』『仮面ライダー』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、石ノ森章太郎さんの作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
サイボーグ００９
■サイボーグ００９
価格：440円
サイボーグ００９
謎の男らにさらわれ、秘密基地の手術でサイボーグとなった少年ジョー。彼は009（ゼロゼロナイン）と呼ばれた。基地には001から008までの素晴らしい能力を持つサイボーグ仲間が。彼らは皆、死の商人「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」の画期的な新商品の試作品として生み出されたのだ！ 戦争を企む一味から、9人のサイボーグたちは開発者ギルモア博士とともにX島に逃れるが……!? 日本SF漫画史の金字塔、開幕！
■仮面ライダー
価格：440円
仮面ライダー
城北大学生物学研究室一番の秀才である本郷猛。彼の優秀な頭脳と類稀なる身体能力に目を付けたのは、世界征服を企む悪の秘密結社・ショッカー！ さらわれた猛は驚異的なバッタの能力を持つ改造人間へと改造手術を施される。が、脳改造の寸前、恩師・緑川博士に助けられ、敵のアジトを危機一髪で脱出。この時から、本郷猛は大自然がつかわした正義の戦士となった……！！ 変身ヒーローの代名詞・仮面ライダー、ここに登場！
■リュウの道
価格：440円
リュウの道
地球とシリウス第五惑星との恒星間航行を行なっていた宇宙船「フジ一号」内で、柴田リュウが長い冷凍睡眠から目覚めた。リュウは16歳の少年。フジ一号に密航していたのを発見され、冷凍睡眠で航行していたようだ。だが、船内にはリュウしかいなかった。そして残された記録により、乗務員は宇宙病により全滅していたことを知る。果たして、現在、リュウがいるのは未来の地球なのだろうか？ それとも……!?
■人造人間キカイダー
価格：440円
人造人間キカイダー
真っ赤なギターを背負ったその男は、機械だった…！？ ロボット工学の権威・光明寺博士が、亡き息子を偲んで開発した人造人間「ジロー」。彼には特別な「良心回路（ジェミニィ）」が備わっていた！ が、研究支援者でもあった大富豪ギル教授の企みにより研究所は爆発、博士は行方不明となる。回路が未完成なまま消えた「ジロー」を探せとの父のメッセージに、娘のミツコは…？ 自らの存在意義に苦悩する石ノ森ヒーロー、登場！
■家畜人ヤプー
価格：440円
家畜人ヤプー
196X年、西ドイツの山間部に空飛ぶ円盤が墜落した。留学中の瀬部麟一郎（せべ りんいちろう）と婚約者・クララは、墜落現場で白人女性・ポーリーンの命を救う。彼女は2000年後の未来からやってきたというが、未来世界で日本人は「ヤプー」と呼ばれる家畜だった！？ 麟（リン）もまた、ヤプーとして調教され、肉体改造手術の末に家畜化され……。三島由紀夫、澁澤龍彦、寺山修司らが絶賛したSF奇書を漫画化！！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月5日12時現在のものです。
